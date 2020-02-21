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Gasp iddiasına 3 adli kontrol

Samsun'da bir kişinin darp edilip cep telefonunun gasp edilmesiyle ilgili 1'i kadın 3 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

21.02.2020 17:40 | Son Güncelleme: 21.02.2020 17:40Gasp iddiasına 3 adli kontrol
'da bir kişinin darp edilip cep telefonunun gasp edilmesiyle ilgili 1'i kadın 3 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Dereler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silah kabzası ile darp edilen Y.K.'nin cep telefonu gasp edildi. Y.K., jandarmaya şikayette bulundu. Olayla ilgili S.S., S.A. ve T.G. adlı kadın, Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. T.G. adlı kadının Y.K.'ye olay sırasında biber gazı sıktığı ileri sürüldü.

Jandarmadaki sorguları tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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