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Gasp iddiasına 3 gözaltı

Samsun'da bir kişinin darp edilip cep telefonunun gasp edilmesiyle ilgili 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı.

21.02.2020 12:12 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:12Gasp iddiasına 3 gözaltı
'da bir kişinin darp edilip cep telefonunun gasp edilmesiyle ilgili 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Dereler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silah kabzası ile darp edilen Y.K.'nin cep telefonu gasp edildi. Y.K., jandarmaya şikayette bulundu. Olayla ilgili S.S., S.A. ve T.G. adlı kadın Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. T.G. adlı kadının Y.K.'ye olay sırasında biber gazı sıktığı ileri sürüldü. Jandarmadaki sorguları tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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