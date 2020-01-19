Gasp ettikleri 10 bin lira ile alem yapıp saç boyattılar

Antalya 'da, besicilik yapan Rıza M.'yi sokakta darbedip, 10 bin lirasını gasp eden ikisi kadın 4 kişi, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin parayla iki gün alem yaptığı, kadın şüphelilerden birinin kuaföre gidip saçını boyattığı ortaya çıktı.

MARKETTE FARK EDİP SOKAKTA GASP ETTİLER

15 Ocak günü sabaha karşı Muratpaşa ilçesinde meydana gelen olayda, Zonguldak'ta besicilik yapan Rıza M, beslediği koyunları Antalya'da 10 bin liraya sattı. Zonguldak'a gideceği otobüsü kaçıran Rıza M, bir marketten içki aldı. Bu sırada Rıza M'nin montunun göğüs cebindeki para destesini gören Yasemin B, durumu arkadaşları İkbal B, Resul Y, ve Emrullah D'ye söyledi. Market çıkışından itibaren Rıza M'yi takip eden şüpheliler, önce yankesicilik yöntemiyle 100 lirasını aldı. Bununla yetinmeyen şüpheliler, sokakta takip ettikleri Rıza M'yi darbettikten sonra cebindeki tüm parayı alıp kaçtı.

GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT ETTİLER

Rıza M. olaydan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbarın ardından olay yerine gelen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Rıza M'nin verdiği bilgiler doğrultusunda 2 kişiyi gözaltına aldı. Alkolün etkisindeki Rıza M'nin yanlış ifade verebileceği ihtimalini değerlendiren polis, içki aldığı marketin güvenlik kameralarını inceleyince gerçek şüphelilerin İkbal B., Resul Y, Yasemin B. ve Emrullah D. olduğunu belirledi. Bunun üzerine gözaltındaki 2 kişi serbest bırakıldı.

UYUŞTURUCUYLA ALEM YAPIP SAÇ BOYATMIŞLAR

Muratpaşa ve Kepez ilçesinde operasyon düzenleyen polis, 4 şüpheliyi yakaladı. Sağlık kontrolü sonrasında Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler, ifadelerinde suçlamaları kabul etti. Şüphelilerin, gasp ettikleri 10 bin lirayı dörde bölüp paylaştığı, daha sonra uyuşturucu alıp iki gün boyunca alem yaptığı, kalan parayla elbise aldıkları ve Yasemin B'nin paranın bir kısmıyla saçını boyattığı ortaya çıktı.

İKİSİ SERBEST BIRAKILIRKEN DİĞER İKİSİ TUTUKLANDI

Polisteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, 'gasp, yağma ve yankesicilik yöntemi ile hırsızlık' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Resul Y. ile Emrullah D. tutuklanırken, İkbal B. ile Yasemin B. serbest bırakıldı.