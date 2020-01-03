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Gasp şebekesi çökertildi

Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 4 kişilik gasp şebekesini çökertti.

03.01.2020 12:19 | Son Güncelleme: 03.01.2020 12:25 Gasp şebekesi çökertildi
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 4 kişilik gasp şebekesini çökertti.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Amasya Merkezli Kocaeli ve Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yaptıkları eş zamanlı operasyonla 4 kişilik gasp şebekesini yakalayarak, çökertti. Toplam 40 suç dosyaları bulunan şebeke üyeleri zorla vatandaşların arabalarını gasp ederek 150 bin liralık haksız kazanç elde etti. Son olarak Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir imamı gasp eden şebeke üyeleri Asayiş Şube ekiplerinin operasyonu ile kıskıvrak yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler H.D., D.K., B.D. ve A.D. adliyeye sevk edildi. - AMASYA

Amasya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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