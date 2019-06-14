14.06.2019 11:54
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'Gasp' suçundan aranırken, uyuşturucuyla yakalandı

GAZİANTEP'te, polisten kaçmaya çalışırken üzerine uyuşturucu ve tabanca ile yakalanan şüphelinin 'gasp' suçundan arandığı ortaya çıktı.

GAZİANTEP'te, polisten kaçmaya çalışırken üzerine uyuşturucu ve tabanca ile yakalanan şüphelinin 'gasp' suçundan arandığı ortaya çıktı.
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi yaptıkları Etiler Mahallesi'nde otomobilden inen bir şüphelinin, kendilerini fark edince kaçmaya başladığını fark etti.
Polis, kısa süreli kovalamaca sonunda H.T. olduğu tespit edilen şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan H.T.'nin üzerinden 1.82 gram metamfetamin ve 1 ruhsatsız tabanca ile 8 mermi çıktı.
Emniyete götürülen şüphelinin yapılan GBT sorgusunda 'gasp' suçundan arandığı belirlendi.
H.T., sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.


- Gaziantep
Kaynak: DHA
Gaziantep, Güncel

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