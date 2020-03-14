Gasp şüphelisi 150 saatlik kamera görüntüsü incelenerek yakalandı
Malatya'da engelli kişinin parasını gasbettiği öne sürülen zanlı yakalandı.
14.03.2020 16:02 | Son Güncelleme: 14.03.2020 16:02
Malatya 'da engelli kişinin parasını gasbettiği öne sürülen zanlı yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, Göztepe Mahallesi'nde engelli M.T'nin (19) kesici aletle tehdit edilerek cüzdanındaki 950 liranın gasbedilmesi üzerine çalışma başlattı.
Gasp olayının gerçekleştiği bölgedeki 35 kameranın kaydettiği 150 saatlik görüntüyü inceleyen ekipler, şüpheliyi tespit etti.
Çeşitli suçlardan 8 kaydı bulunan B.G'yi (17) yakalayan ekipler, zanlıyı Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim etti.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, Göztepe Mahallesi'nde engelli M.T'nin (19) kesici aletle tehdit edilerek cüzdanındaki 950 liranın gasbedilmesi üzerine çalışma başlattı.
Gasp olayının gerçekleştiği bölgedeki 35 kameranın kaydettiği 150 saatlik görüntüyü inceleyen ekipler, şüpheliyi tespit etti.
Çeşitli suçlardan 8 kaydı bulunan B.G'yi (17) yakalayan ekipler, zanlıyı Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim etti.
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Güncel
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Güncel
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
Güncel
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in "Demirtaş" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
Güncel
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Güncel
Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı
Güncel
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı