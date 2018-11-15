Gasp Şüphelisi Kemeri "Kın" Olarak Kullanıyormuş

15 Kasım 2018 Perşembe 15:54



15 Kasım 2018 Perşembe 15:54

Bursa'da Suriyeli 3 kişiyi bıçak zoruyla gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden birinin esnek kılıcı için kemer şeklinde kın kullandığı tespit edildi.Alınan bilgiye göre, Merkez Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi'nde ikamet eden Suriye uyruklu H.S. (18), G.Ş. (16) ve U.Ş'nin (17) evine giren 2 kişi, bıçak zoruyla 3 cep telefonu ve bir miktar parayı gasbederek kaçtı.Mağdurların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, zanlıların Suriye uyruklu H.H. (20) ve B.E. (21) olduğunu belirledi. Ekipler, H.H. ve B.E'yi kısa sürede gözaltına aldı.Ekipler, yaptıkları incelemede H.H'nin belindeki kemere esnek kılıç yerleştirilebildiğini belirledi. Kın olarak kullanılan kemerden 75 santimetre boyunda kılıç çıkarıldı.Evlerinde gasbedilen cep telefonları ve paralar bulunan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.