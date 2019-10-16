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Gasp şüphelisi yakalandı

Çerkezköy ilçesinde bir kişiyi gasbettiği iddia edilen şüpheli yakalandı.

16.10.2019 18:50
Çerkezköy ilçesinde bir kişiyi gasbettiği iddia edilen şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde S.V.'nin cep telefonu ve bir miktar parasını gasbettiği iddia edilen S.G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, şüpheliyi bir dere kenarında yaşanan kovalamacının ardından gözaltına aldı.
Şüphelinin, polislerin "teslim ol" çağrısına bıçak çekerek karşılık verdiği iddia edildi.
Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelinin yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi.
Gasp şüphelisi yakalandı

Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Çerkezköy, Güncel

Kaynak: AA

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