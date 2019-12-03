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Gasp teşebbüsünde bulunan şüpheli tutuklandı

Beyoğlu'nda Suriyeli bir kişinin cep telefonunu gasbetme teşebbüsünde bulunup ardından bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

03.12.2019 14:41 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:44
'nda Suriyeli bir kişinin cep telefonunu gasbetme teşebbüsünde bulunup ardından bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 29 Kasım'da 07.00 sıralarında Dolapdere Caddesi'nde yürüyen Suriyeli Yazan Altourkmanı'nın önünü bir kişi kesti. Altourkmanı'nın cep telefonunu gasbetmeye çalışan şüpheli, kendisine direnen Altourkmanı'ı bıçakla karnından ve kolundan yaralayıp kaçtı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.
Polis, aynı gün Filistin uyruklu şüpheli Islam A'yı (30) Beyoğlu'ndaki evinde yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Güvenlik kamera kayıtlarında, şüphelinin Suriyeli Yazan Altourkmanı'nın önünü kesip konuştukları anlar görülüyor.
Gasp teşebbüsünde bulunan şüpheli tutuklandı

Beyoğlu, Güncel

Kaynak: AA


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