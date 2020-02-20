Haberler » Güncel » Gasp ve hırsızlık zanlısı 4 kişi, tutuklandı - Haber

Gasp ve hırsızlık zanlısı 4 kişi, tutuklandı

Denizli'de gasp ve hırsızlık suçlamasıyla yakalanan 4 yabancı uyruklu tutuklandı.

20.02.2020 13:16 | Son Güncelleme: 20.02.2020 13:18
'de gasp ve hırsızlık suçlamasıyla yakalanan 4 yabancı uyruklu tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kentte gasp ve hırsızlık olaylarına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler çevredeki güvenlik kamerası kayıtlardan şüphelilerin Suriye uyruklu 4 kişi olduğunu belirledi.
Pamukkale ve Merkezefendi ilçesindeki 4 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda A.A, O.E, A.U ile Y.A. gözaltına alındı.
Polisteki ifadelerinde suçlarını kabul eden şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Gasp ve hırsızlık zanlısı 4 kişi, tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Denizli, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

12:24  21 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 21 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
10:23  2020 YDS/1 başvuruları başladı! YDS sınavı ne zaman? e-YDS sınavı başvuru
09:38  Cami nasıl yazılır? TDK'ya göre cami mi, camii mi? Cami ne demek?
09:38  Fırat Çakıroğlu kimdir? Fırat Çakıroğlu nasıl öldü, nereli?
09:11  Hızlı ve Öfkeli 4 filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli 4 oyuncuları ve Hızlı ve Öfkeli 4 özeti!
20.02.2020 13:54:10