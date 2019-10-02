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Gasp yalanını jandarma ortaya çıkardı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, yolunu kesen kar maskeli 3 kişinin kendisini bıçakladıktan sonra cebindeki 3 bin lirasını gasbettiğini söyleyen Ali G.'nin (48) yalan söylediği, jandarmanın çalışmasıyla ortaya çıktı.

02.10.2019 13:31Gasp yalanını jandarma ortaya çıkardı
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde,  yolunu kesen kar maskeli 3 kişinin kendisini bıçakladıktan sonra cebindeki 3 bin lirasını gasbettiğini söyleyen Ali G.'nin (48) yalan söylediği, jandarmanın çalışmasıyla ortaya çıktı.
Marangoz Ali G., 27 Eylül'de cep telefonuyla 112 Acil ihbar hattını arayıp, Denizli- Honaz karayolu Karakurt Mahallesi yakınlarında yolunu kesen kar maskeli 3 kişinin kendisini bıçakladığını, cebindeki 3 bin lirasının alındığını, ellerini bağlayıp, ağzını kapatarak kaçtıklarını, yoldan geçenlerin ellerini çözdüğünü söyleyerek yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Baldırından bıçakla yaralanan Ali G., ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Taburcu edilen Ali G.'nin jandarma tarafından ifadesi alındı. Ali G.'nin çelişkili ifadeler verdiğini anlayan jandarma ekipleri, ilk olarak cuma namazı için gittiğini belirttiği caminin güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Kamera kayıtlarında, Ali G.'nin camiye gitmediği ortaya çıktı. Ardından karayolundaki kamera kayıtları da incelendi. Daha sonra Ali G.'nin tekrar ifadesini alan jandarma, gasp yalanını ortaya çıkardı. Ali G.'nin bunun üzerine verdiği son ifadesinde, borcu olduğunu gerekçesiyle gasp senaryosunu kendisinin planladığını, maket bıçağıyla baldırını kendisinin kestiğini, ardından ellerini koli bandıyla bağlayıp, ağzını da kapattığını söylediği öğrenildi. Gasp yalanını ortaya çıkaran jandarma, Ali G. hakkında 'suç uydurmak'tan işlem yaptı, ardından savcının talimatıyla serbest bıraktı.



Pamukkale, Jandarma, Denizli, Güncel

Kaynak: DHA

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