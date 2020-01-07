Haberler » 3. Sayfa » Gasp yapan 3 şüpheli yakalandı - Haberler

Gasp yapan 3 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te bıçakla gasp yaptığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

07.01.2020 16:52 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:57 Gasp yapan 3 şüpheli yakalandı
'te bıçakla gasp yaptığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Etiler Mahallesi'nde bıçakla gasp yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda kimlikleri belirlenen 3 şüpheli, suçüstünde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan Tekstilkent, Barak, Onur. Beydilli ve Mimarsinan mahallelerinde 2 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca ve 19 adet fişek ele geçirilirken, olayla ilgili yakalanan şüpheliler hakkında adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Şahinbey, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

17:36   Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı ile görüştü - Haberler
17:34   Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü. - Haberler
17:33   Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon... - Haberler
17:33   Kaza anını cep telefonuyla çekti - Haberler
17:32   İnşaatlardan demir çalan 3 şüpheli yakalandı - Haberler
16:24   Kasım Süleymani'nin cenazesi akıllara Ayetullah Humeyni'nin cenazesini getirdi - Haberler
16:13   Şiddetli yağışların etkili olduğu Mersin'de ölü sayısı ikiye yükseldi - Haberler
15:55   15 yaşındaki kız çocuğu, kendisini yetiştirme yurduna göndermek isteyen babasını bıçakladı - Haberler
15:07   Tecavüz iftirası atan genç kıza 4 hapis cezası! - Haberler
15:04   Son dakika: Kasım Süleymani'nin cenazesinde yaşanan izdihamda ölü sayısı 40'a yükseldi - Haberler
7.01.2020 17:51:04