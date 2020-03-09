Gasp yapmak isterken suçüstü yakalandı
Mustafakemalpaşa'da bir kişiyi ölümle tehdit ederek para isteyen şahıs suçüstü yakalandı.
09.03.2020 17:07 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:07
Mustafakemalpaşa 'da bir kişiyi ölümle tehdit ederek para isteyen şahıs suçüstü yakalandı.
Mustafakemalpaşa polisine müracaatta bulunan Mehmet Ç. isimli vatandaş kendisini öldürmekle tehdit ederek para isteyen S. T. isimli şahıstan şikayetçi oldu.
Bunun üzerine daha önceden seri numaraları alınmış 3 bin TL ile şüphelinin çağırdığı adrese giden Mehmet Ç. paraları S. T.'ye teslim ederken Mustafakemalpaşa polisi tarafından suçüstü yakalandı. Pişman olduğunu ve yüklü miktarda borcu olduğunu söyleyen gaspçı adli mercilerce tutuklandı. - BURSA
Mustafakemalpaşa polisine müracaatta bulunan Mehmet Ç. isimli vatandaş kendisini öldürmekle tehdit ederek para isteyen S. T. isimli şahıstan şikayetçi oldu.
Bunun üzerine daha önceden seri numaraları alınmış 3 bin TL ile şüphelinin çağırdığı adrese giden Mehmet Ç. paraları S. T.'ye teslim ederken Mustafakemalpaşa polisi tarafından suçüstü yakalandı. Pişman olduğunu ve yüklü miktarda borcu olduğunu söyleyen gaspçı adli mercilerce tutuklandı. - BURSA
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Gasp yapmak isterken suçüstü yakalandı
Etiketler : Mustafakemalpaşa, 3. Sayfa
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