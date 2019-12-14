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Gasp zanlıları 150 kamera kaydı izlenerek yakalandı - BURSA

Bursa'da bir anne ile kızını gasp ederek çantalarını alan 3 zanlı, polisin 150 kamera kaydını incelemesinin ardından yakalandı.

14.12.2019 16:25 | Son Güncelleme: 14.12.2019 16:27
'da bir anne ile kızını gasp ederek çantalarını alan 3 zanlı, polisin 150 kamera kaydını incelemesinin ardından yakalandı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Aralık'ta M.M.A. (20) ile annesi L.S'nin (43) Yıldırım ilçesinde evlerine doğru yürürken üç şüpheli tarafından darbedilmesi ve M.M.A'nın çantasının gasbedilmesiyle ilgili çalışma başlattı.
Kaçış güzergahlarındaki 150 kamera kaydını izleyen ekipler, şüphelilerin S.D. (18), M.K. (18) ve E.A. (18) olduğunu tespit etti.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
Gasp zanlıları 150 kamera kaydı izlenerek yakalandı - BURSA

Bursa, Anne, Güncel

Kaynak: AA


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