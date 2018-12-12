Gasp Zanlılarını Minibüsün Tamponundaki Kırık Ele Verdi

Muğla
'nın Fethiye
ilçesinde akaryakıt istasyonu
çalışanlarının parasını silahla gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleyman Demirel
Bulvarı'ndaki akaryakıt istasyonu çalışanlarının bir miktar parasının 2 Ekim'de silahlı ve maskeli 3 kişi tarafından gasbedilmesiyle ilgili çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin, plakasını kapattıkları, ön tamponu kırık siyah bir minibüsle kaçtığını belirledi.
İlçedeki 200 siyah minibüsü inceleyen ekipler, olayda kullanılan aracı buldu.
Şüpheli Orçun S, Salih Serhat Ç. ve Umut S. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Fethiye,Muğla,akaryakıt istasyonu
12 Aralık 2018 Çarşamba 15:17