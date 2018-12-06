Gasp Zanlısı Tutuklandı

Bağcılar'da bir kişinin bin 500 lirasını ve cep telefonunu gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Aralık'ta İnönü Mahallesi 438. Sokak üzerinde, bir kişinin bin 500 lirasını ve cep telefonunun gasp edilmesiyle ilgili çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti. Polis, 4 Aralık'ta şüphelinin adresine düzenlediği baskında M.B'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.B. tutuklandı.
Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelinin, gasbettiği öne sürülen paraları sayarken yürüdüğü anlar görülüyor.
Aralık,Bağcılar
06 Aralık 2018 Perşembe 12:47