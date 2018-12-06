Gasp Zanlısı Tutuklandı

06 Aralık 2018 Perşembe 12:47



06 Aralık 2018 Perşembe 12:47

Bağcılar'da bir kişinin bin 500 lirasını ve cep telefonunu gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Aralık'ta İnönü Mahallesi 438. Sokak üzerinde, bir kişinin bin 500 lirasını ve cep telefonunun gasp edilmesiyle ilgili çalışma başlattı.Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti. Polis, 4 Aralık'ta şüphelinin adresine düzenlediği baskında M.B'yi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.B. tutuklandı.Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelinin, gasbettiği öne sürülen paraları sayarken yürüdüğü anlar görülüyor.