Gaspçı Önce Minibüs Sonra Taksiyle Kaçmış

27 Kasım 2018 Salı 15:25



27 Kasım 2018 Salı 15:25

BEŞİKTAŞ'ta oyuncak tabancayla girdiği marketten 14 bin lira çalan gaspçının önce minibüse ardından da taksi binip giderken trafiğe takılıp indiği daha sonra ise yaya olarak kaçtığı anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Gaspçı Bursa'da yakalandı. Olay, 16 Kasım Cuma günü saat 11.00 sıralarında Beşiktaş Abbasağa Mahallesi Yıldız Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oyuncak tabanca ile cadde üzerindeki bir markete giren şüpheli, çalışan İbrahim Ç.'yi silahı doğrultarak etkisiz hale getirdi. Para dolu çantayı alarak hızla kaçan şüpheli izini kaybettirdi.TRAFİĞE TAKILMIŞOlay sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, gaspçıyı yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polisler, gaspçının önce minibüse ardından taksiye binerek kaçtığını belirledi. Şüphelinin taksideyken, trafiğe takıldığı için taksiden acele bir şekilde inerek, 200 lira verdikten sonra ve yaya olarak kaçtığı görüntülere ulaştı.BURSA'DA YAKALANDI50 güvenlik kamerası görüntüsünü izleyen ekipler, gaspçının Bursa'ya gittiğini belirledi. Şüpheli Murat A.'nın (22) Bursa Osmangazi'deki bir evde kıskıvrak yakaladı. Emniyete götürülerek ifadesi alınan Murat A., olayı sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İstanbul