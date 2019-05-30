GASPÇIYA BEYZBOL SOPALI İLE DİRENİŞ

ÜMRANİYE'de gaspa uğrayan sürücü, aracındaki beyzbol sopasıyla gaspçıya vurdu. Yaşanan kavga güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay Yukarı Dudullu Mahallesi Tavukçuyolu Caddesi'nde 15 Mayıs saat 16.15'te meydana geldi. İddialara göre cadde üzerinde park ettiği aracında oturan Kadir B.'nin yanına bir kişi yaklaştı. Açık pencereden içeri uzanan şüpheli aracın kontak anahtarını bulunduğu yerden çekip çıkarttı. Saldırgan bu sırada, Kadir B.'ye gaz sıkarak paralarını vermesini istedi. Kadir B., bu kişiye paraları verdikten sonra aracından indi ve gaspçının kafasına aracında bulunan beyzbol sopasıyla vurdu. Kafasından yaralanan gaspçı, bıçağını çıkartıp Kadir B'yi boynundan, kolundan ve sırtında yaraladı. Yaşanan arbedenin ardından saldırgan, beyaz bir araca binerek kaçtı. Kadir B., kendi imkanlarıyla hastaneye giderek tedavi oldu. Kadir B.'nin şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelerken, şüphelinin Uğur K. (32) olduğunu belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmalar sonucunda Uğur K.'yı 25 Mayıs tarihinde yakaladı. Nitelikli yağma suçundan adliyeye sevk edilen Uğur K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Uğur K.'nın uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti, suç üstlenme-suç uydurma, kasten yaralama, uyuşturucu kullanmak, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma ve özendirme suçlarından kaydının olduğu ortaya çıktı.

Kadir B. ve Uğur K. arasındaki olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Kadir B.'nin aracından çıkması ve Uğur K. ile kavga etmesi görülüyor. Şüphelinin Kadir B.'yi bıçaklama anları da kamera tarafından kaydediliyor. Kadir B. de kavga sırasında şüpheliye beyzbol sopasıyla vuruyor.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik Kamera görüntüleri

-Şüphelinin aracın etrafında dolaşması

-Yaşanan kavga

-Bıçaklama anları

-Aktüel görüntüler

-Şüphelinin emniyetten çıkarılışı

-Genel ve detaylar





Kaynak: DHA

- İstanbul