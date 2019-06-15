15.06.2019 16:14
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Gaspçıyı dövmesi ele verdi

Adana'da bir kadının çantasını bıçak tehdidiyle gasbettiği öne sürülen zanlı, boynundaki dövmeden tanınarak yakalandı.

Adana'da bir kadının çantasını bıçak tehdidiyle gasbettiği öne sürülen zanlı, boynundaki dövmeden tanınarak yakalandı.
Merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'ndeki evine giden Nazan K'nin (49), motosikletli kişi tarafından bıçak çekilerek çantası gasbedildi.
İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Zanlının boyun bölgesinde dövme olduğunu öğrenen ekipler, bölgede çalışma yaparken eşkale uyan Mustafa Y'yi (24) gözaltına aldı.
Nazan K. tarafından da teşhis edilen zanlının üzerinde kadına ait cep telefonu, çeyrek altın ve 70 lira bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen Mustafa Y. tutuklandı.Gaspçıyı dövmesi ele verdi
Kaynak: AA
Seyhan, Merkez, Adana, Güncel

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