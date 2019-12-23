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Gaspettikleri tekel bayisini 3 yerinden bıçaklayarak kaçtılar... Boğuşma anları kamerada

GÜNGÖREN'de alış veriş yapacakmış gibi tekel bayisine giren 3 kişi, etkisiz hale getirdikleri bayiyi bıçaklayarak kaçtı.

23.12.2019 16:10 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:10 Gaspettikleri tekel bayisini 3 yerinden bıçaklayarak kaçtılar... Boğuşma anları kamerada
GÜNGÖREN'de alış veriş yapacakmış gibi tekel bayisine giren 3 kişi, etkisiz hale getirdikleri bayiyi bıçaklayarak kaçtı.  8 bin lirayı kasadan alıp kaçan şüphelilerin, kasadan para almaları,  bayiyi etkisiz hale getirme anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay 11 'ta Güneştepe Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde bulunan bir  tekel bayiinde gece saatlerinde meydana geldi.  Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz 3 kişi bayi Haydar 'dan enerji içeceği almak istedi. Haydar Çamlıca enerji içeceklerini dolaptan aldığı sırada, tezgahın arkasına geçen kişi, onu tuttu ağzını kapatmaya çalıştı.  Aralarında boğuşma başlayınca, diğeri de yardıma gelerek Çamlıca'yı dükkanın hemen arka bölümündeki depoya sürükleyip etkisiz hale getirdil. Bu sırada gözetlemede bulunan 3'üncü kişi de  tezgahın arkasına geçerek. kasadaki  yaklaşık 8 bin lirayı aldı. Tekrar tezgahın üzerinden atlayan, hırsız elinden düşürdüğü paraların  bir kısmını tekrar yerden topladı. Bir diğeri de  kasada  para kalıp kalmadığını kontrol etti. Bu arada paraların alındığını gören depo bölümündeki hırsız,  kaçarken  Haydar Çamlıca'yı 3 yerinden bıçakladı.  

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve  112 sağlık ekipleri geldi. Hastaneye kaldırılan 3 gün tedavi gören Haydar Çamlıca,  3 kişinin normal alışveriş yapar gibi dükkana girdiğini söyledi. İki kişiyle 7-8 dakika boğuştuğunu belirten Çamlıca, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Şahıslar 3 kişi geldi normal alışveriş yapar gibi. Niyetleri başkaymış o anda kavrayamadım. 'İki tane enerji içeceği verir misin?' dediler.  Ben de  dolaptan iki tane enerji içeceği alıp  tezgaha koyduğum da baktım şahsın bir tanesi yanımda. 'Ne işin var senin yanımda?' dedim o sırada poşuyu ağzıma tuttu. Bir boğuşma oldu, arka depoda etkisiz hale getirdiler. Bir şekilde boğuşarak kurtuldum, ondan sonra da bıçaklandım. 7-8 dakika boyunca boğuştum.  3 bıçak darbesinden iki tanesi göbeğime, bir tanesi kalbimin altına isabet etti. Biraz daha yukarı gelmiş olsaydı bıçak, hayati tehlikem vardı. Emniyet güçleri şahıslar yakalamak için çalışmalara devam ediyor. Yakalanmasını istiyorum. Yaklaşık 8 bin TL  kaybım var."

Yaşanan hırsızlık ve bıçaklama olayı tekel bayinin güvenlik kameralarına da yansıdı. bayine giren 3 kişi bir süre etrafı kontrol ettikten sonra Haydar Çamlıca'nın ağzını kapatarak etkisiz  hale getirmeye çalışıyor. İki kişi Çamlıca'yı depo bölümüne sürükledikten sonra arkada kalan son kişi kasada bulunan paraları alıyor. Daha sonra  3 hırsız koşarak kaçıyor.


- İstanbul

Çamlıca, Aralık, Tekel, Güncel

Kaynak: DHA

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