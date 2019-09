Gastroantep festivali kapsamında fıstık hasadı yapıldı

GAZİANTEP'TE bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroAntep) kapsamında 'Antep Fıstığı' hasadı yapıldı.

Karkamış ilçesi Teketaşı Mahallesi'nde gerçekleştirilen Fıstık hasadına; Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep milletvekillerinden Derya Bakbak, Mehmet Erdoğan, Müslüm Yüksel, Mehmet Sait Kirazoğlu, Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren'in yanı sıra 40 ülkeden Dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şefler, UNESCO gastronomi şehirlerin temsilcileri katıldı. Güneşten, topraktan ve tarihten gelen yerel lezzeti dünyaya tanıtmak amacıyla organize edilen gastronomi festivalinin ikinci gününe, 90 dönümlük Antep Fıstığı bahçesinde yapılan hasatta şefler, Türkiye'nin gastronomi profesyonelleri, gurmeler, gastronomi yazarları ağaçlardan fıstık topladı.

Hasat öncesi etkinlikte konuşan ve şehrin en önemli ürününün fıstık olduğunu belirten Şahin, " Şehrimizin en önemli ürünü; fıstık ve zeytindir, bizim için Karkamış, Nizip ve Barak Ovası çok değerlidir. Başkanlık koltuğuna oturduğumda ilk talimatım, Tarım Daire Başkanlığını kurmak oldu. Çünkü her şey topraktan başlıyor, eğer bugün GastroAntep'i konuşuyorsak 40 ülke buradaysa bu nimetler soframızı zenginleştirdiği içindir. Çiftçilere verdiğimiz altın gübre desteğiyle fıstığın yok yılını var yılına çevirdik, oda başkanları, erkek ağaçla dişi ağaç arasında fark olduğunu söylediler, hemen aşılama yaptık, zararlı böceklerle mücadele başlattık. Fıstığa ve zeytine yönelik yapılması gereken ne varsa onu yaptık. Birlikte başarılı çalışmalarla rekolteyi her yıl yükseltiyoruz. Geçen yıl 270 bin ton olan rekolteyi en kısa zamanda 400 bin tona ulaştırmayı amaçlıyoruz. Neden? Çünkü gıdaya dayalı sanayide fıstık her gün daha fazla kullanılmaya başlandı. Bu istihdam demek bu ihracat demek. Geçen yıl Dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şefler geldiler, kendi ürünlerini yaparken içerisine fıstığı koydular, fıstığın rengi, kokusu, aroması ürünü tamamen değiştirdi. Dünya'nın bu lezzete ihtiyacı var, şef gittiği yere bu lezzeti tattırınca insanlar acayip beğendi, fıstıkla ilgili zincir marketlerde satışlarımız arttı. Fıstığa dayalı sanayi ürünlerde patlama yaşandı. Bu işin kaybedeni yok" dedi.

Tüm dünyadan insanların Gaziantep'i görmeleri gerektiğini ifade eden Gaziantep Valisi Davut Gül ise " GastroAntep Festivali'nin bu yıl ikincisi yapılmasına rağmen sanki yıllardır yapılıyormuşçasına bir atmosferin oluşturuldu. Antep Fıstığı hasadına yılda bir kez de olsa hasada katılması gerekiyor. Tüm dünyada bulunan insanların bir defa da olsa Gaziantep'i görmesi gerekiyor" diye konuştu.

ŞAHİN, PARAMOTORA BİNDİ

Yamaç paraşütçülerin kullandığı motorlu hafif hava aracı olarak bilinen Paramotordan 'Kapadokya'nın kalbi Göreme Belediyesi'nden Gaziantep'e Sevgilerle' yazılı afiş açıldı. Başkan Fatma Şahin de Paramotora bindi.

Görsel şölenin ardından Antep Fıstığı hasadı başladı, başkan Şahin ve protokol üyeleri, fıstık ağaçlarından Antep Fıstığı topladı. İlk kez fıstığı ağacından toplayan ziyaretçilere fıstığın kabuğundan nasıl ayrıldığını nasıl yenileceği gösterildi.



