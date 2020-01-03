Gastrofest Hatay amacına ulaştı

HBB Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ın Hatay'da hem doğa hem de gastronomi turizmine verdiği önem karşılık buldu.

Hatay'ın yöresel lezzetleri ile dolup taşan stantların yer aldığı Hatay Gastrofest alanını ziyaret eden konuklar, Hatay'a gelip lezzetleri yerinde tatmak için gün sayıyor.

Dünyaca ünlü bir hava yolu firması olan SunExpress, fuarın başlamasından 4 gün sonra yaptığı açıklama ile 2 Haziran'dan itibaren İzmir'den Hatay'a karşılıklı olarak haftada 3 sefer başlattıklarını duyurdu.

SunExpress'in başlattığı seferler ile ilgili yaptığı açıklama ise şöyle: "Binlerce yıllık geçmişi ile 13 medeniyeti topraklarında kucaklayan, bütün dinleri barış içinde bir arada barındıran bir kültür mozaiği, ülkemizin lezzetleriyle meşhur şehirlerimizden Hatay'a 2 Haziran itibari ile İzmir'den haftada 3 sefer karşılıklı olarak bilet satışa açtığımızı bildirmekten mutluluk duyuyoruz."

SunExpress bu müjdeye ek olarak Hatay için planlanan seferlerin Amsterdam (Hollanda), Düsseldorf, Berlin, Münih, Frankfurt, Stuttgart (Almanya) ve Paris (Fransa) havalimanlarına uçuş bağlantısı olan seferler olduğunu belirtti.

Firmanın yaptığı açıklamanın, Başkan Savaş'ın Hatay'ın sahip olduğu değerleri İzmir'de anlattığı konuşmanın hemen sonrasına denk gelmesi dikkat çekti. Katılım gösterdiği her platformda sevdalısı olduğu memleketi Hatay'ın sahip olduğu değerlerden söz eden Başkan Savaş, kentin hak ettiği değere kavuşması için hem hizmet hem tanıtım faaliyetlerine büyük önem veriyor.

Başkan Savaş'ın attığı adımlar hem ulusal hem de uluslararası arenada ses getiriyor. EXPO 2021'i kente kazandırarak dünyanın gözünü Hatay'a çeviren Başkan Savaş'ın emekleri karşılık buluyor.