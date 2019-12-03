Gastromasa ile İstanbul'da yıldızlar geçidi

Dünyanın en iyi şefleri gastronomi tutkunlarının heyecanla beklediği Gastromasa için Türkiye'de buluştu. Dünya çapında organize edilen gastronomi konferanslarında ilk beş arasında yer alan ve bu yıl beşincisi gerçekleşen Uluslararası Gastromasa Konferansı'nda şefler, yaratıcılıkta ilham unsurlarını katılımcılarla paylaştı.

Dünyaca ünlü şeflerin konuşmaları ve sunumlarıyla renk kattığı, gastronomi dünyasının merakla beklenen konferansı Gastromasa 2019bu yıl da izleyicilerine keyifli anlar yaşattı. TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen

5. Uluslararası Gastromasa Konferansı'nın açılışında çok sayıda isim hazır bulundu. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülleve Osmanlı ve Türk mutfağının duayen ismi, araştırmacı Vedat Başaran'ın açılış konuşmalarını yaptığı Gastromasa etkinliğine, yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Gastromasa Konferansı'nın 2019 yılı konuk ülkesi İtalya olurken, konuk şehirleri ise Gaziantep ve Adana oldu.

18 farklı ülkeden 21 şef sahne aldı

Dünya çapında organize edilen gastronomi konferanslarında ilk beş arasında yer alan Gastromasa'da bu yıl Albert Adria, Elena Arzak, Virgilio Martinez, Soren Selin, Paco Roncero, Pia Leon, Andoni Luis Aduriz, Pierre Marcolini, Andreas Caminada, Christina Bowerman, Gaston Acuriogibi önemli isimler başta olmak üzere 18 farklı ülkeden 21 ünlü şefi ağırladı. Gün boyu süren etkinlikte şefler, sunumları ile kendilerine ilham veren hikayeleri gastronomi severler ile paylaştı.

'Gastronominin başkenti San Sebastian'da sumak kullanılıyor'

Gastromasa Konferansı Genel Müdürü Gökmen Sözen şunları söyledi: "Türkiye'nin doğal güzelliklerini, tarihi mekanlarını, yöresel ve yerel lezzetlerini göstererek gastronomi turizmine hizmet etmek üzere hayata geçirdiğimiz Gastromasa Konferansı'nın 5. yılını gerçekleştirmekten ötürü büyük mutluluk duyuyoruz. Otel ve restoran profesyonelleri, yatırımcıları, yöneticileri, gastronomi profesyonelleri ile yerli ve yabancı şefleri ortak bir platformda buluşturup, Türkiye'de gastronominin gelişimine katkı sağlamak, Türk mutfak kültürünü dünyaya tanıtmak ve dünya gastronomisini Türk gastronomisiyle buluşturarak bir sinerji yaratmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün dünyanın gastronomi başkenti San Sebastian'ın üç michelin yıldızlı şefi Elena Arzak'ın yemeklerinde sumak kullanması Türk mutfağı tanıtımı için çok önemli bir gelişmedir."

Gastronomi turizminden yılda 150 milyar dolar katkı

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuzda "Gastromasa Konferansı'nın dünyada benzerleri arasında ürettiği içerikler ve hacim olarak dünyanın alanındaki dördüncü büyük etkinliğine ulaşmış durumda. Bu projeyi hayata geçiren organizatörleri, destekleyen başkanlarımızı ve katılımcıları yürekten tebrik ediyorum. Bu coğrafyanın kendine özgü güzellikleri ve muazzam bir potansiyeli bulunmakta. Bu güzellikleri görmek, kültürümüzü tanıtmak için dünyanın dört bir yanından insanlar ülkemize akın ediyor. Bu sene 50 milyonu aşmasını beklediğimiz ziyaretçilerimizin eğilimleri ilke olarak bizi bazı alanlara yaklaştırıyor. Dünya Turizm Örgütü rakamlarına göre; dünyada 1,5 milyar insanın seyahat ediyor. Dünya Yemek ve Seyahat Birliği verilerine göre ise gastronomi turizmi yıllık 150 milyar dolarlık piyasa hacmi yaratıyor" dedi.

'Türk mutfağı layık olduğu yere taşınmalı'

Türkiye İhracatçılar Başkanı İsmail Gülle ise şunları söyledi: "TİM olarak Türkiye Tanıtım Grubu şapkası altında gastronomi sektöründe paydaş olan, tarımda gıda üreten bütün birliklerimizle, demir ve demir dışı birliğimiz ile gastronomiyi ve gastronomi kültürünü yayma konusunda güzel çalışmalar yapıyoruz. Lezzetlerin, yemek kültürümüzün ihracatı kapsamında önemli çalışmalar hayata geçiriyoruz. Bu yıl 5. kez düzenlenen Gastromasa Konferansı ülkemizin hizmet ihracatı için çok önemli. TİM olarak gastronominin gelişmesi için bütün projelerin içerisinde yer alarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte çalışıyoruz. Türk mutfağını dünyada layık olduğu yere taşıyacağız."

Şefleri Adana'da ağırladı

Gastromasa Konferansı'nın açılışında konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Kayalar, yükselen trendin gastronomi olduğuna değinerek "Bir kentte önemli bir değer varsa ve bu değer dünyayla paylaşılmıyorsa bu bir eksikliktir"dedi. Adana'da yer alan zenginlikleri dünyayla paylaşmak için büyük çaba sarf ettiklerini belirten Kayalar, Adana'nın bir lezzet, tarih, sanat ve kültür kenti olduğunu ifade etti. Gastromasa Konferansı için Türkiye'ye gelen tüm şefleri Adana'da ağırladıkları için büyük mutluluk duyduklarını ileten Kayalar, bu konferansın ülkemiz için çok değerli olduğunu belirtti.

Osmanlı ve Türk mutfağı araştırmacısı Vedat Başarangastro diplomasi konusunda Gökmen Sözen'in çok önemli işler yaptığına dikkat çekerek, Türk gastronomisini dünya sahnesine çıkarmak için herkesin çok çalıştığını belirtti. Başaran"Evrensel mutfak değerlerine ulaşmak istiyoruz" dedi.

Gaziantep, Adana ve Tarsus'u gezen şefler sosyal medyadan dünyaya yayın yaptılar

Dünyaca ünlü şefleri ve yabancı medya mensuplarını Türkiye'ye getirerek, hem Türk gastronomisinin hem de Türk kültürünün ve tarihinin dünyaya tanıtılmasında öncülük eden Gastromasa, konuklarını etkinlik öncesinde Adana, Tarsus ve Gaziantep'te ağırladı. Burada tarihi ve kültürel yerleri gezip yöresel lezzetleri tadan şefler, bol bol video ve fotoğraf çekerek, takipçileriyle paylaştı.

5. Uluslararası Gastromasa Konferansı TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Adana Büyükşehir Belediyesi, Türkiye İhracatçılar Meclisi destekleri ile hayata geçerken, ana sponsorlar arasında Metro Toptancı Market, Gastronometro, Türk Hava Yolları, Öztiryakiler, Jumbo, ETÜDER, TÜSİD yer aldı.