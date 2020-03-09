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Gastronomi dünyası, “GastroEkonomi Zirvesi”nde buluşuyor

Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği'nin (TURYİD) ev sahipliği ve Yapı Kredi'nin anasponsorluğunda gerçekleştirilecek "3. Global GastroEkonomi Zirvesi", 25 Mart'ta İstanbul'da yapılacak.

09.03.2020 00:10 | Son Güncelleme: 09.03.2020 00:10
Gastronomi dünyası, “GastroEkonomi Zirvesi”nde buluşuyor
Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği'nin (TURYİD) ev sahipliği ve Yapı Kredi'nin anasponsorluğunda gerçekleştirilecek "3. Global GastroEkonomi Zirvesi", 25 Mart'ta İstanbul'da yapılacak.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Yapı Kredi Bankası, Ekonomi
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