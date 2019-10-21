Gastronomi festivalinde balkabaklı makarna ile karidesli börek ilgi gördü

İZMİR'in Konak ilçesindeki Alsancak Garı'nda düzenlenen 'Gastrofest', yerli ve yabancı mutfak şeflerince hazırlanan özel tariflerle lezzet tutkunlarını ağırladı. Zengin Türk mutfağının tanıtım ve sunumlarının yapıldığı festival, yoğun ilgi gördü.

Alsancak Garı'nda düzenlenen 'Gastrofest', ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Festivalde yerli ve yabancı mutfak şeflerince hazırlanan balkabaklı makarnadan, karidesli böreğe kadar birbirinden farklı lezzetlerın sunumu yapıldı. Boyoz, söğüş, kumru, gevrek gibi İzmir'e özgü lezzetlerin tanıtıldığı festival de ayrıca Ahmet Örs, Nedim Atilla, Vedat Başaran, Haluk Özyavuz ve Ahmet Güzelyağdöken'in katılımıyla 'Göç' temalı paneller düzenlendi.

'TERLETECEK ACILIKTA'

Antakya 'dan festivale katılan şef Faruk Demirezen, "Antakya'nın mezelerini tanıtmak amacıyla buradayız. Burada cevizli biber, Antakya hurması ve mütebbel isimli mezelerimizin tadımını gerçekleştiriyoruz. Cevizli biber, 3 farklı teknik kullanılarak özel bir biber çeşidi ve demleme yöntemiyle yapılıyor. İçerisinde de Antakya'ya ait baharatlar bulunuyor. Aslında Antakya'da bundan bir çatal alındığında, terletecek acılıktadır ama İzmir'de olduğumuz için tadı biraz yumuşatılarak yapıldı. Mütebbel köz patlıcan, süzme yoğurt ve tahinle yapılan bir meze. Humus da Türkiye'nin herhangi bir yerinde yenecek humus lezzetiyle kıyaslanamayacak derecede güzel bir humustur. Malzemeleri yine Antakya'da yetişen malzemeler. Aslında Antakyalılar humusa başka bir boyut kazandırmış ve hak ettiği değeri vermiştir. Antakya'da humus başlı başına bir kültürdür ve kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği her türlü şekilde tüketilmektedir. Buradaki ziyaretçiler İzmir'e ne zaman restoran açacağımızı sordular. İnsanlar bu lezzetlere ulaşmak istiyorlar. Böyle olumlu tepkiler almak çok güzel" dedi.

BALKABAKLI MAKARNA VE ÇORBA İLGİ GÖRDÜ

Festivalde balkabağıyla yapılan tarifleri sergileyen şef Vedat Özdemir, "Balkabaklı lor kremalı taco, kabak spagetti ve beyaz tarhana balkabaklı çorbamızı sergiliyoruz. Şuanda balkabağı hasadı ve sezonu başladı. Bizler de yeni servis şekilleriyle bunu deneyip insanları teşvik etmeye çalışıyoruz. Festivallerde çok büyük bir ilgi görüyoruz. Balkabaklı farklı lezzetleri insanlar çok fazla tercih ediyor. Bu tarifler çok büyük uğraş gerektirmiyor, bilinmediği için çok zor gibi görünüyor. Biz festivallere bu tarz ürünleri getirerek böyle bir kolaylık sağlıyoruz. Böyle bir servis etme biçiminin olduğunu insanlara göstermek istiyoruz" diye konuştu.

KARİDESLİ BÖREĞE BAYILDILAR

Festivale ilk kez katılan şef Mahmut Cansever ise "Deniz ürünlerinden oluşan balık böreğimiz var. İçerisinde ahtapot, karides, kalamar, parmesan peyniri var. Baklava hamurunun içine sarılarak pişiriliyor. Bunun dışında levrek köftesini de sergiliyoruz. İnsanlar bu tatlara alışık değil. Bu tarifler genellikle daha az maliyetli ürünlerle yapılıyor ve öyle olduğunda lezzeti anlaşılmıyor. Bunların yapımı oldukça uğraştırıcı ve uzun sürüyor dolayısıyla ustalık gerektiriyor. İzmirliler bu tariflere bayıldılar. Bir kişi yediğinde, üç kişiyle beraber standa tekrar geri geldi. Tavsiye üzerine çok büyük bir yoğunluk oldu" dedi.