Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Gastronomi kenti Gaziantep'te kebap dumanı tütmez oldu

Korona virüs salgını, gastronomi kenti Gaziantep'teki kebapçıları vurdu.

07.04.2020 15:24 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:26
Gastronomi kenti Gaziantep'te kebap dumanı tütmez oldu
Korona virüs salgını, gastronomi kenti Gaziantep 'teki kebapçıları vurdu. Yaşanan sakinlik nedeniyle Gaziantep Kalesi civarında bulunan kebapçılarda ocaklar tütmez oldu.

Çin'de ortaya çıktıktan sonra dünyanın dört bir yanına yayılan ve Türkiye'yi de etkisi altına alan korona virüs salgını Gaziantepli kebapçıları da vurdu. UNESCO tarafından Türkiye'nin ilk gastronomi şehir olarak seçilen ve bu özelliğiyle yerli, yabancı binlerce turisti ağırlayan Gaziantep'te sessizlik hakim.

Kentte özellikle Gaziantep Kalesi civarında 365 gün binlerce vatandaşın kebap keyfi yaptığı noktalarda artık kebap dumanı tütmez oldu. Gün boyunca yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan kale altındaki kebapçılar, günde 15-20 civarı vatandaşa sadece paket servisi yaparak hizmet verebiliyor. Duman altı görüntüsüyle bilinen Gaziantep Kalesi civarındaki sakinlik dikkat çekiyor.

Vatandaşlar şaşkın

Yaşanan durumun kendisini çok şaşırttığını söyleyen Yunus Bilen isimli vatandaş, "Normalde buralar insanlarla dolu olurdu, tıklım tıklım olurdu ama şuan kimse yok. Toplasan 15-20 kişi alanda ya var ya da yok. Dışarı çıkanlarda işi gücü olan insanlar zaten. Ben de çalışıyordum, canım kebap çekince paket olarak almaya geldim" dedi.

Murat Yatmaz isimli vatandaş ise kale altındaki sessizliğin ve sakinliğin üzücü olduğunu vurgulayarak, "Burası Gaziantep'in yemek merkezlerinden biri ve normalde tıklım tıklım olurdu. Şu an kimse yok. Bir an önce inşallah bu virüs biter. Allah aydınlığa çıkarsın bizi" ifadelerini kullandı.

Kebapçılar üzgün

Kale altında ciğer kebap yapan Mustafa Bozgeyik isimli iş yeri sahibi, "Bu virüs belası çıktığından beri akşama kadar 15-20 müşterimiz ya geliyor ya da gelmiyor. Normalde burada şu an ortalama 150-200 civarı müşterimiz olurdu, tıklım tıklım olurdu burası. Kebap başkenti Gaziantep'te virüs nedeniyle artık kebap dumanı tütmüyor" dedi.

Nejdet Kılınçoğlu isimli kebapçı ise "Biz gastronomi şehriyiz. Normalde yurt dışından ve yurt içinde çok sayıda turist ağırlıyoruz ama şuan durumumuz bu. Korona virüs bizi yüzde 99 etkiledi. Şu anda tam öğle saatindeyiz ve normalde burada kıymet kopardı, müşteriye yetişemezdik ama şuan her taraf bomboş. Korona geldi kebap bitti resmen" ifadelerini kullandı.

Gaziantepli Kebapçı Yalçın da, "Virüs muhabbeti nedeniyle ocaklarımız tütmüyor. Gastronomi şehri Gaziantep'te kebap dumanları tütmüyor artık. Sadece paket servis yapabiliyoruz. Umarım tez zamanda bu durum sona erer" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: Gaziantep, Kale, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Gastronomi kenti Gaziantep'te kebap dumanı tütmez oldu - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Mahalleliden sürpriz kutlama! Polisi, asılsız ihbarla çağırdılar Haberler
Mahalleliden sürpriz kutlama! Polisi, asılsız ihbarla çağırdılar
Emekli öğretmen, sokak ortasında komşusunu öldürüp canına kıydı Haberler
Emekli öğretmen, sokak ortasında komşusunu öldürüp canına kıydı
Fırıncı, dükkanının camına astığı yazıyla gönülleri fethetti Haberler
Fırıncı, dükkanının camına astığı yazıyla gönülleri fethetti
Yasağa aldırış etmedi, açıklaması pes dedirtti: Canım istedi çıktım Haberler
Yasağa aldırış etmedi, açıklaması pes dedirtti: Canım istedi çıktım
Roketsan’da korkutan patlama: 3 kişi yaralandı! İlk açıklama geldi Haberler
Roketsan'da korkutan patlama: 3 kişi yaralandı! İlk açıklama geldi
Meclis’te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar Haberler
Meclis'te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar
Bir üniversitemizin koronavirüs aşısı geliştirme projesi kabul edildi Haberler
Bir üniversitemizin koronavirüs aşısı geliştirme projesi kabul edildi
Minik Feride’nin gülümseten ’korona’ videosu sosyal medyayı salladı Haberler
Minik Feride'nin gülümseten 'korona' videosu sosyal medyayı salladı

Son Dakika Güncel Haberleri

16:19: Koronavirüsü yenen 3 hasta, çiçek ve alkışlarla taburcu edildi - Haber 16:19: İplik yüklü TIR kavşakta devrildi - Haber 16:19: Eskişehir'in Tepebaşı Kaymakamı Yılmaz'ın 'Covid-19' testi pozitif çıktı - Haber 16:18: Sağlık çalışanları için üretilen maskeler teslim edildi - Haber 16:18: Berat Kandili - Haber 15:32: Asılsız ihbarda bulunan mahalle halkı, gelen polislere sürpriz yaptı - Haber 15:13: Son Dakika: Roketsan'da patlama: 3 kişi hafif yaralandı - Haber 14:52: Tartıştığı komşusunu öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti - Haberler 14:51: Sokağa çıkma yasağına uymayan genç kızdan şaşırtan açıklama: Canım istedi çıktım - Haber 14:36: Sakarya Üniversitesi'nin koronavirüsle ilgili aşı geliştirme projesi kabul edildi - Haber 14:29: Son Dakika: Sağlık çalışanları, orduevleri ve askeri misafirhanelerde kalabilecek - Haber 11:26: Mahkeme kredi masraflarına faiz işleten bankayı haksız buldu - Ekonomi