- Gastronomi Kenti Hatay 'ın eşsiz tatlı lezzeti: "Kömbe"Hatay'ın tarihi kömbesinin kalıplarından itibaren başlayan yolculuğuKömbe Kalıbı Ustası Şahin Kadınoğlu: "Kalıplar 8 aşamadan geçirilerek üretiliyor"Ev Hanımı Füsun Güven: "Hatay'a özgü lezzet olan kömbe özellikle bayramlarda yapılır"HATAY - Gastronomi Kenti Hatay'ın eşsiz lezzetlerinden olan kömbeler (kuru pasta-kurabiye), meşakkatli yolculuğun ardından çayların yanında yerlerini alıyor. Özellikle bayramlarda neredeyse her evde yapılan kömbeler, Hatay'ın künefeden sonra vazgeçilmez tatlı lezzetleri arasında yer alıyor. Çayların yanında tüketilen kömbelerin yapımında kullanılan kömbe kalıpları da kömbeler kadar önem taşıyor. Kömbenin şekil alması ve kalınlığının belirlenmesi için kullanılan kalıplar, birinci kalite ağaçlar kullanılarak ve 8 aşamadan geçirilerek üretiliyor. Yaklaşık 25-30 farklı modeli üretilen ahşap kömbe kalıpları, plastik kalıplara istinaden daha çok tercih ediliyor. Türkiye 'nin dört bir yanına ahşap kömbe kalıbı gönderdiklerini ve yapılan işçiliğin çok zahmetli olduğunu söyleyen Hataylı Kömbe Kalıbı Ustası Şahin Kadınoğlu, "7 yaşından beri baba mesleğini yapıyorum. 12 yaşında tornaya girdim. Şuan yaşım 43. Oldu, bitti tornayla uğraşıyordum. Genellikle kömbe kalıplarıyla uğraşıyoruz. Türkiye'nin dört bir tarafına kömbe kalıpları gönderiyoruz ve baya zahmetli bir iş elimizden geldiğince yetiştirmeye çalıştırıyoruz. 8 aşamadan geçiyor, önce çizim sonra kesim, kesimden sonra tornası yapılıyor, torna yapıldıktan sonra içi oyuluyor, nakışı yapılıyor. Zımparasını vuruyor, sonrada piyasaya sürüyoruz. 8-9 aşamadan sonra tamamlanıyor ve ekseri müşterilerimiz bunları beğeniyor. ve özelliği de şu gürgeni fırlanmamış ağacı kullanıyoruz, birinci kalite ağacı kullanıyoruz. Yeter ki daha dayanıklı olsun ev hanımlarımızın genellikle tercih ettikleri kullandıkları ahşap ürünleri bunların plastikleri var. Sağlıklı olmadığı için şuan herkes ahşap üzerinden kalıpları alıyorlar. ve desen desen modellerimiz var, yaklaşık 25-30 tane modelimiz var" dedi.Kömbenin genellikle Ramazan aylarında yapıldığını ifade eden Usta Kadınoğlu, kömbenin çok çeşitle yapılabildiğini söyledi. Kadınoğlu, "Kömbe dediğimiz genellikle Ramazan aylarında çıkan pastalarımız, kurabiyelerimiz onlara verilen modeller. Bunun cevizlisi yapılıyor, hurmalısı yapılıyor, sadesi yapılıyor. Yani evimizde genellikle her evde bulunur bu kömbe kalıpları, her evde de yapılıyordur bu pastalar. ve genellikle İstanbul 'da pastanelerde, geçenlerde mesela yine İstanbul'a gönderdik. Küçük dediğimiz lokmalık çayın yanına veya kahvenin yanına yapılıyor" dedi."Kömbe Hatay'a özgü lezzettir"Kömbe lezzetinin tarifini veren ev hanımı Füsun Güven ise, kömbelerin sadece Hatay'a özgü olduğunu söyledi. Güven, "Hatay'a özgü kömbe kurabiyemizi yaptık. Tamamen Hatay'a özgüdür. İçerisinde yağ, şeker, un ve baharatıyla ünlüdür. Özellikle bayramlarda yapılır. ve bayramlarda ikram edilir her evde ve bu kalıplar şarttır. Bu kalıpların dışında olmuyor. İçerisinde yağı şekeri baharatı unu ve su. Öncelikle suyunu kaynatıyoruz, yağını güzelce ısıtıyoruz, bunun içerisinde şekeri güzelce eritiyoruz, o çok önemli. Sonrasında diğer malzemeleri katıyoruz, baharatını, kabartma tozunu, vanilyasını ve ununu ekliyoruz. Pişirmesi süresi 20-25 dakika kadar sürmektedir" dedi.