Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› genel ››Gastronomi kentinde restoranlar bomboş, paket serviste yoğunluk - Haberler

Gastronomi kentinde restoranlar bomboş, paket serviste yoğunluk

Gastronomi kentinde restoranlar bomboş, paket serviste yoğunluk Gastronomi kenti Gaziantep'te korona virüs ile mücadele kapsamında boş kalan restoranlar siparişlerle ayakta duruyor.

24.03.2020 13:34 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:36
Gastronomi kentinde restoranlar bomboş, paket serviste yoğunluk
GAZİANTEP - Gastronomi kenti Gaziantep 'te korona virüs ile mücadele kapsamında boş kalan restoranlar siparişlerle ayakta duruyor.
Korona virüs ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle tüm lokanta, restoran ve pastanelerin oturma alanları korona virüs tedbirleri kapsamında kapatıldı. Unesco tarafından Gastronomi kenti seçilen Gaziantep'te öğle saatlerinde müşterilerle dolu olan restoranlar ise bomboş kaldı. Paket servisinde ise yoğunluk yaşanılıyor.
"Paket servise yetişmeye çalışıyoruz"
Afiyet kebap Restoran işletmecisi Mehmet Emin paket servisindeki yoğunluğa değinerek, "Korona virüs ülkemizi de etkiliyor, devletimizin kararıyla müşteri almıyoruz. Masaları topladık normalde bu saatlerde burası dolardı. Çünkü Gaziantep Gastronomi şehri ve insanlar yemek yemeyi seviyor. Bu virüsten dolayı kimse dışarı çıkamıyor. Doğru olanda budur. Ama yine paket sevisi ile vatandaşlara hizmet ediyoruz. Paket serviste yoğunluk var. Eskiden 10 paket servisimiz olurken, imdi bu sayı 60'a çıktı. 1 eleman bakardı paket servise şimdi 3 eleman bakıyor" diye konuştu. Gastronomi kentinde restoranlar bomboş, paket serviste yoğunluk

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Gastronomi kentinde restoranlar bomboş, paket serviste yoğunluk
Etiketler : Gaziantep, Genel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

15:08: Tatvan'ın yeni tanıtım filmi yayınlandı - Haberler 15:08: "Eti lezzetli" dediler koruma altındaki kirpiyi avladılar - Haberler 15:08: HDP'li Paylan: "Vatandaşlarımız ekonomik açıdan kaygı yaşıyor" - Haberler 15:07: Yaşlı adam evinde ölü bulundu - Haberler 15:04: Samsun'da 30 bin 450 adet uyuşturucu özellikli hap ele geçirildi - Haberler 14:39: Dünya Sağlık Örgütü'ne göre koronavirüsün merkezinin ABD olma ihtimali var - Haberler 14:39: Çin'de koronavirüsten sonra bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü 14:39: Çin'de koronavirüsten sonra bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü - Haberler 14:10: Ücretsiz dağıtılan maskeden almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu - Haberler 14:09: Koronavirüs testi için Bakırköy'de uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, 1 metre kuralını hiçe saydı - Haberler 14:08: Virüs şüphesi ile polisleri peşine düşüren vatandaş, alkollü çıktı - Haberler 12:26: Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı
Loading