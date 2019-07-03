03.07.2019 11:59
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Gastronomi kentinin karpuzu tezgahlarda yerini aldı

Gastronomi kentinin karpuzu tezgahlarda yerini aldı

Lezzetli yemekleriyle "gastronominin başkenti" olarak bilinen Gaziantep'te üretilen karpuzlar, tezgahtaki yerini aldı.

Lezzetli yemekleriyle "gastronominin başkenti" olarak bilinen Gaziantep'te üretilen karpuzlar, tezgahtaki yerini aldı.
Bereketli topraklarıyla Güneydoğu Anadolu'nun önemli tarım merkezlerinden olan Araban ilçesindeki Araban Ovası, karpuz üretiminde de iddialı. Bu yıl 10 bin dönüm alanda ekimi yapılan ve 80 bin ton rekolte beklenen "Araban Karpuzu"nun ilk hasadı kilogramı 75 kuruştan alıcı buldu.
Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Araban Ovası'nın bereketli topraklarında sarımsaktan pamuğa çok çeşitli ürün yetiştirilebildiğini söyledi.
Son yıllarda meyvecilik konusunda da önemli aşamalar kaydedilen Araban'da bu yıl 10 bin dönüm alana karpuz ekildiğini belirten Altun, karpuz üreticisinin bu sene 80 bin ton rekolte beklediğini ifade etti.
Altun, "Her geçen gün üretim alanımızın arttığı karpuz, çiftçimizi sevindiriyor. Bu yıl çok güzel bir sezon geçirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.
Kaynak: AA
Ekonomi

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