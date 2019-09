Gastronomi kentinin vazgeçilmez lezzeti "nohut dürümü"

Gastronomi kenti Gaziantep 'te son yıllarda en çok tercih edilen lezzetlerden biri olan 'nohut dürümü' kebabın tahtını sallıyor. Günün her saatinde tüketilebilen nohut dürümü, hem lezzeti hem de uygun fiyatıyla müdavimlerinin vazgeçilmezi olarak dikkat çekiyor. Türkiye 'nin ilk gastronomi kenti olan, birbirinden lezzetli, birbirinden çeşitli yemekleri ve tatlılarıyla ün salan Gaziantep'te son yıllarda revaçta olan 'nohut dürümü' hem doyurucu olması hem de uygun fiyatıyla ön plana çıkıyor.Kentte yıllardır günün her öğününde tüketilen ve son yıllarda ünü Gaziantep'i aşan nohut dürümü lezzetiyle müdavimlerinin Gaziantep'e akın etmesini sağlıyor. Gaziantep'te 12-15 Eylül tarihlerinde yapılacak olan 2. GastroAntep Uluslararası Gastronomi Festivali'nde de tanıtımı yapılacak olan nohut dürümü, 6 liralık fiyatıyla da kebap çeşitlerinin tahtını sallıyor.VATANDAŞLARIN TERCİHİ NOHUT DÜRÜMÜGaziantep'te 1977 yılından beri nohut dürümü yapıp satan Dürümcü Recep Usta'nın işletmecisi Ahmet Kesen, işletmelerinde pek çok dürüm ve kebap çeşidi olmasına rağmen en çok nohut dürümünün tercih edildiğini söyledi."NOHUT DÜRÜMÜ TAMAMEN DOĞAL"Kesen yaptığı açıklamada, "Biz Dürümcü Recep Usta olarak 1977 yılından beri iki kuşaktır nohut dürümü yapıyoruz. Nohut dürümü katkı maddesi olmayan, tamamen doğal bir yemektir. Bu yemek özellikle bölge insanı tarafından çok tercih ediliyor ve seviliyor. Dışarıdan gelen vatandaşlarımız da ilk başlarda biraz garipsese de tadını aldıktan sonra onlar da seviyor" dedi.YAPILIŞI UĞRAŞ GEREKTİRİYORNohut dürümünün yapılışından da bahseden Kesen, "Nohutlar bölgede yetiştirildikten sonra toplanıyor. Biz de toplanan mahsullerden uygun olanları alarak bir gün önceden ıslatıp yumuşatıyoruz. Bir gün sonrasında ise nohutlar ayıklanarak yıkanıp, temizlenir. Ardından da zaman ayarlı büyük kazanlarda sadece tuz eklenerek pişirilir. Sonrasında ise sade ve acılı olarak servise hazır hale getirilir" ifadelerini kullandı.HEM UYGUN HEM LEZZETLİNohut dürümünün fiyatından bahseden ve Gaziantep'te en çok tercih edilen yemek olduğunu vurgulayan Kesen, "Bir nohut dürümü 6 liraya satılıyor. Bu nedenle de çok tercih ediliyor zaten. Bu haliyle hem alt, hem orta hem de üst kesime hitap edebiliyor. İş yerimizde de pek çok dürüm ve kebap çeşidimiz olmasında rağmen en çok tercih edilen ürünümüz nohut dürümü" şeklinde konuştu."EKONOMİK, LEZZETLİ, DOYURUCU"Nohut dürümünü çok sevdiğini ve çocukluğundan beri yediğini belirten Cihan Tatlı isimli vatandaş ise "Nohut dürümü Gaziantep'e özgü özel bir lezzettir. Ben de çocukluğumdan beri severek yiyorum. Hem ekonomik hem tadı güzel hem de doyurucu bir lezzet. Hatta çoğu zaman etten daha lezzetli geliyor bize" diye konuştu.(Lider Olgun - Said Vakkas Yağcı/İHA)