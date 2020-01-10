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Gastronomi öğrencilerinden çorba sürprizi

Alanya HEP Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim üyesi ve öğrencileri, yerleşkede öğrenim gören tüm öğrencileri duygulandıran bir sürprize imza attı.

10.01.2020 14:15 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:20Gastronomi öğrencilerinden çorba sürprizi
Alanya HEP Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim üyesi ve öğrencileri, yerleşkede öğrenim gören tüm öğrencileri duygulandıran bir sürprize imza attı. Final haftası sebebiyle sabahın erken saatlerinde çorba dağıtımı yapıldı.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim üyesi ve öğrencilerinin sürprizi, yerleşke içerisinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencileri de duygulandırdı. Çorba sürprizi hakkında duygularını aktaran öğrenciler; "Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim üyesi ve öğrencilerine çok teşekkür ederiz. Sabahın erken saatinde bizim için üniversiteye gelmiş ve nefis çorba yapmışlar. Final haftası boyunca da bu dağıtımın devam edeceğini söylediler. Üniversite içerisindeki bu güzel çalışmanın birlik ve beraberliğin gelişimine katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu sürprizle aile sıcaklığını üniversitemizde hissettik" ifadelerini kullandılar.

Final haftası boyunca devam edecek

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Burcu Çabuk; final haftası boyunca devam edecek projeye ilişkin görüşlerini dile getirdi. "Yerleşkemizde öğrenim gören öğrencilerimizle tanışmak, onların hayatına sıcak bir çorba ile dokunmak istedik" diyen Dr. Öğr. Üyesi Çabuk, "Bölüm olarak arkadaşlarımızla konuştuk ve final haftası boyunca onlara çorba dağıtma kararı aldık. Üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerimizin özellikle final sınavları süresince sağlıklı ve yeterli beslenerek sınavlarını başarı ile tamamlamaları, bu projeyi başlatmadaki ana amacımızdı" diye konuştu. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

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