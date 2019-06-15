15.06.2019 14:30
Haberler»Güncel » Haber

Gastronomi okumak için 57 yaşında sınava girdi

Gastronomi okumak için 57 yaşında sınava girdi

Üniversitede gastronomi okumak için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) bugün yapılan birinci oturumunda ter döken 57 yaşındaki Suna Nalçacı'yı sınava eşi ve çocukları hazırladı.

ESİN IŞIK- Üniversitede gastronomi okumak için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) bugün yapılan birinci oturumunda ter döken 57 yaşındaki Suna Nalçacı'yı sınava eşi ve çocukları hazırladı.
Üniversite adaylarının katıldığı YKS'nin birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün yapıldı.
Adaylardan 57 yaşındaki Suna Nalçacı, liseyi bitirdikten uzun yıllar sonra yeniden üniversite sınavına girmesiyle ilgili duygularını AA muhabiriyle paylaştı.
Sınava gireceği okula kızıyla gelen Nalçacı, geçen yıl kaza geçirdiği için sınava giremediğini, bu yıl şansını denemek istediğini anlattı.
Çok heyecanlı olduğunu belirten Nalçacı, "Bugün gerçekten 18 yaşında girdiğim sınav heyecanını tekrar yaşadım." dedi.
Liseden 80'li yıllarda mezun olduğunu ifade eden Nalçacı, şöyle devam etti:
"O dönemlerde anarşinin çok yüksek olması nedeniyle puanım yüksek olmasına rağmen birçok okul kapalı olduğu için girememiştim. Daha sonra çalışma hayatına başladım, ondan sonraki dönemlerde de başörtü yasağı olduğu için sınava giremedim. Tekrar ortalık sakinleşip, başörtü problemleri olmayınca da çocuklarım ve eşim bana destek olup, 'Bir daha sınava gir, şansını dene' dediler. İstediğim yeri kazanırsam okuyacağım. Kazanamazsam da tekrar sınava hazırlanıp gireceğim."
-"Kursa gitmedim fakat sınavım iyi geçti"
Kursa gitmediğini, eşi ve çocuklarının kendisini çalıştırdığını vurgulayan Nalçacı, "Evde epey bir çalışma yaptım. Kursa gitmedim fakat sınavım iyi geçti. Gastronomi okumayı düşünüyorum." dedi.
Türkçe sorularının uzun olduğunu belirten Nalçacı, "Bana göre matematik ve fen soruları zordu. Süre yetersizdi. 'Öbür çocuklar ne yaptılar?' diye düşündüm. Çünkü onların yarışı çok daha zor. Ben onlara göre daha rahattım. Onun için sürenin biraz uzatılması gerek." diye konuştu.
Nalçacı, bir süre Telekom'da çalıştığını sonrasında Sanayi ve Ticaret Bakanlığında memurluk yaptığını ancak çocuklarının okul döneminde işinden ayrılmak zorunda kaldığını aktararak, "Çocuklarımın okullarıyla ilgilendim, şimdi de onlar benimle ilgileniyor." dedi.
Kaynak: AA
Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Güncel

Son Dakika Haberleri
14:46 Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'e saldırıları sürüyor
14:45 Türkeli'de İlçe İdare Kurulu Toplantısı
14:45 Milli futbolcular Cengiz ve Çağlar, Çeşme'de eğlendi
14:45 Tatilciler seçim için İstanbul'a akın edecek
14:44 Açlıktan bayılan kediyi kalp masajı ve suni teneffüs ile hayata bağladılar
14:44 BOLU Mudurnu'da tarihi sokak 'Dumansız hava sahası' ilan edildi
14:44 İMAMOĞLU BEYLİKDÜZÜ'NDE ÇERKESLERLE BULUŞTU