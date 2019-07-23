Gastronomi şehri Hatay'a 'Gastronomi ve Mutfak Sanatları' bölümü

UNESCO tarafından 2017 yılında 'Dünyanın 26. Gastronomi Şehri' ilan edilen Hatay 'da, İskenderun Teknik Üniversitesi Turizm Fakültesi bünyesinde Gastronomi Mutfak Sanatları bölümü açıldı. İlk öğrencilerini bu yıl alacak olan üniversitenin Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Kazım Ozan Özer, "Amacımız, yalnızca yiyecek ve içeceği sanata dönüştüren öğrenciler yetiştirmek değil, aynı zamanda gelişmiş ve zenginleşmiş yemek kültürü üzerine araştırmalar yapmak ve bunları bilimsel raporlar halinde yayınlamak" dedi.

Hatay, 2017 yılında UNESCO tarafından gastronomi şehirler ağına katıldı. İskenderun Teknik Üniversitesi Turizm Fakültesi bünyesinde bu yıl eğitim ve öğretime başlayacak olan Gastronomi Mutfak Sanatları bölümü de şehrin bu özelliğine katkı sunmaya hazırlanıyor. Gastronomi Mutfak Sanatları bölümlerinde teori ve uygulamanın bir arada olduğunu anlatan İskenderun Teknik Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Kazım Ozan Özer, "Mutfak sanatları, mezuniyet sonrası istihdam olanaklarının çok fazla olduğu bir meslek alanıdır. Üniversite sektör işbirliği çerçevesinde Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında ulusal ve uluslararası düzeyde staj ve mezuniyet sonrası istihdam anlaşmaları hususunda şimdiden çalışmalar yapmaya başladık" dedi.

İskenderun Teknik Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nün varlık sebebi yalnızca yiyecek ve içeceği sanata dönüştüren öğrenciler yetiştirmek olmadığını anlatan Doç. Dr. Kazım Ozan Özer, "Aynı zamanda UNESCO tarafından 26. Gastronomi şehri ilan edilen Hatay'ı merkez nokta belirleyerek, milletimizin bu topraklardaki tarihi boyunca geçmişten günümüze gelişmiş ve zenginleşmiş yemek kültürü üzerine araştırmalar yapmak ve bu araştırma sonuçlarını bilimsel raporlar halinde yayınlamak ve kayıt altına almaktır" diye konuştu.

Yeni açılmış bir bölüm olmasına rağmen, İskenderun Teknik Üniversitesi'nde Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında deneyimli bir akademik kadronun oluşturulduğuna da dikkat çeken Doç. Dr. Özer, profesyonel aşçılık, pastacılık ve ekmek üretimi uygulamalarına imkan verecek mutfak ve duyusal analiz laboratuvarlarına ilişkin planlamaların yapıldığını, organik zeytin ve zeytinyağı üretimine ilişkin eğitimler için küçük bir bahçe ve üretim laboratuvarına da bölümün yapılaşma vizyonu içerisinde yer verildiğini ifade etti.

Doç. Dr. Kazım Ozan Özer, bölümün açılmasıyla birlikte söz konusu bu süreç içerisinde gerek akademik kadronun oluşturulması, gerekse laboratuvarların ve teknik imkanların planlanmasındaki emek ve katkılarından dolayı Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli'ye bölüm adına teşekkürlerini sundu.