Gastronomi Şehri Hatay'ın Mutfağı İspanya'da Tanıtıldı

Birleşmiş Milletler
Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağına dahil ettiği, kendine has özellikleri ve zengin yemek çeşitliliğine sahip Hatay
mutfağı, İspanya
'nın Valencia
şehrinde düzenlenen "Gastoronoma Yemek Festivali" etkinliğinde tanıtıldı.
Hatay Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, festivalde 5 öğün olmak üzere Hatay'a özgü 14 yemek ve tatlı çeşidinin tanıtıldığı ifade edildi.
Yemek ve tatlıların Hatay'ın önemli işletme sahipleri ve aşçıları tarafından hazırlandığı ifade edilen açıklamada, festivalde analı kızlı, AŞ tepsi oruğu, içli köfte, tepsi kebabı ve Hatay'ın en meşhur tatlılarından olan peynirli irmik helvası gibi lezzetlerini dünyaca ünlü gurmelere sunulduğu kaydedildi.
Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Ömer Faruk Çelebi
, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Hatay'ın birbirinden lezzetli yemeklerini uluslararası arenada tanıtmanın oldukça gurur verici olduğunu belirtti.
Çelebi, festivalde Hatay mutfağının oldukça ilgi gördüğünü de aktardı.
İspanya,Hatay
12 Kasım 2018 Pazartesi 11:14