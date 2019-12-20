"Gastronomi Turizminde Söz Sahibi Olacağız"

KONGRENİN AÇILIŞINA YOĞUN İLGİ

Yeşilyurt Belediyesinin kültürel etkinlikler kapsamında ev sahipliği yaptığı, İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneğinin katkı sağladığı 1.Uluslararası Malatya Gastronomi ve Kültür Kongresinin açılış törenine; Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman, ESOB Başkanı Şevket Keskin, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr.İsmet Yılmaz, İKSAD Yöneticileri, Akademisyenler, Sivil Toplum ve Meslek Örgütlerinin Başkanları, Mahalle Muhtarları, Yerel ve Ulusal Medya Kuruluşlarının Temsilcileri ile Turgut Özal Üniversitesi Turizm Otel İşletmeleri Meslek Yüksek Okulu öğrencileri katıldı.

YÖRESEL YEMEKLER VE TATLILAR DAVETLİLERİN BEĞENİSİNE SUNULDU

Malatya Mutfağının eşsiz lezzetlerinden kömbe, tandır kebabı, patlıcan tava, mercimekli köfte, kiraz yaprağı sarması, kağıt kebabı, ekşili köfte, lahana sarması, yaprak sarması, karınbumbar,sıkma köfte, analı kızlı, içköfte, tatlılar, tandır ekmeği, bilik, turşu, kayısı ve kayısı ürünleri özel olarak hazırlanan stantlarda davetlilerin beğenisine sunuldu.

Törende ilk olarak Yeşilyurt Belediyesinin yöresel lezzetleri geniş kitlelere ulaştırmak adına başlattığı yatırımlar ve projelerin yer aldığı sinevizyon gösterimi yapıldı. Kongrenin Düzenleme Kurulu Başkanı Prof.Dr. Mustafa Talas, kongrenin amaç ve hedefleri üzerine davetlilere bilgiler paylaştı.

"ONURSAL BAŞKANLIĞI ŞAHSIMA LAYIK GÖRENLERE SAYGILARIMI SUNARIM"

1.Uluslararası Malatya Gastronomi ve Kültür Kongresinin Malatya ve Yeşilyurt Mutfağındaki eşsiz lezzetlerin geniş kitlelere ulaşmasında büyük rol oynayacağını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda akademisyen, turizmci ve lezzet ustasının bir araya gelmesini sağlayan kongrenin Onursal Başkanlığını yapmaktan kıvanç duyduğunu söyledi.

"MALATYA MUTFAĞININ DÜNYADA SÖZ SAHİBİ OLMASI ADINA ÖNEMLİ BİR KONGRE"

Malatya ve Yeşilyurt Mutfağının gastronomi dünyasında söz sahibi olması adına ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini vurgulayan Başkan Çınar, "Bu kongrenin Yeşilyurt'ta yapılıyor olmasından ve Onursal Başkan sıfatıyla sizlere seslenmekten büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Ev sahipliği yapmaktan onur duyduğumuz kongrenin düzenlenmesinde büyük emek sarf eden İKSAD yöneticilerine, Düzenleme Kurulunda yer alan değerli akademisyenler başta olmak üzere bildirileriyle, makaleleriyle kongreye katılan bütün katılımcılara, bilimsel çalışmalara destek olmak için bu salonu dolduran bütün misafirlerimize saygılarımı sunarım. Böyle çalışmaların daha da artması, ülkemiz ve bütün dünya yararına bilgiler üretilmesi en büyük temennimizdir. Kongrede yapılacak toplantılarda ortaya konacak öneri ve tespitler, kentimizin gastronomi dünyasında söz sahibi olması adına yapılacak çalışmalarda bizlere yol göstericisi olacaktır. Kongreye sunumlarıyla katkı sağlayacak olan değerli katılımcıların hazırladıkları bildiriler, yolumuzu aydınlatacak ve farklı ufukların doğmasına neden olacaktır. Kongremiz kentimizin saklı kalmış yöresel lezzetlerin iç ve dış turizme tanıtımına büyük katkılar sağlayacaktır.Yeşilyurt Belediyesi olarak akademik çalışmalara her zaman destek oluyoruz. Yeter ki kalifiye beyinler yetişsin, makaleler yazılsın, tezler hazırlansın! Yeter ki ülkemizin ekonomik ve kültürel gelişmesine katkı sağlansın! Biz her zaman böyle çalışmaların destekçisi oluruz!."dedi.

"YÖRESEL LEZZETLERİN TANITIMI İÇİN FARKLI VE DİKKAT ÇEKİCİ HİZMETLER SUNUYORUZ"

Malatya ve Yeşilyurt Mutfağının tanıtılması adına yaptıkları çalışmalar hakkında davetlilere bilgiler paylaşan Başkan Çınar, " Bu kongrenin bizim için ayrı bir önemi bulunmaktadır. Çünkü Yeşilyurt Belediyesi olarak "LEZZET VADİSİ" adını verdiğimiz, önemli ve kapsamlı bir projeye start vermiş bulunmaktayız. Yeşilyurt'u sadece Malatya'da değil, ülkemizde ve yurt dışında sözü geçen bir gastronomi merkezi haline getirmek için, belki de yıllar sürecek bir dizi yatırım ve etkinliğin hazırlığı içindeyiz. Aslında hazırlık aşamasını geçtik diyebilirim. Peki neler mi yaptık? Öncelikle bir Gastronomi Platformu oluşturduk. Kamu kurum ve kuruluşlarından, restoran, otel ve turizm işletmelerinden, ilgili derneklerden, medya mensuplarından ve lezzet ustalarının dâhil edildiği bu plâtform, bir yol haritası belirleyerek önümüzü aydınlatacak ve bizi hedeflerimize ulaştıracak projeler hazırlamaktadır. Bize özgü yemeklerin tescillerinin yapılması ve UNESCO'ya başvuru süreçlerinde de bu plâtform başrolde olacaktır.Bölgesel ürünlerle hazırlanan zengin sofralarda kahvaltı imkânı bulurken; süt ürünleri, bakliyat, kurutulmuş ürünler ve daha birçok ürünü tanıma ve satın alma imkânını halkımıza ulaştırmak adına Yöresel Ürünler Çarşısı'nı kurduk. Restorasyonunu üstlendiğimiz Tarihî Yeşilyurt Konakları'nı gastronomi merkezine dönüştürmek adına çalışıyoruz. Bir butik otel, lokantalar ve içinde birkaç müzenin bulunacağı Lezzet Caddesi'nde yöresel yemeklerin tanıtımının yapılacağı Gastronomi Müzesi kuracağız.Kısa süre içinde Lezzet Caddesi'nin açılışını yapacağız. Böylece yöresel lezzetlerimizi, yöresel mekânlar ve kendi kültür mirasımız içinde sunma şansımız olacak. Büyük projelerimizden biri de Gündüzbey Sosyal Tesisleri'dir. Doğası, turistik mekânları ve mesire alanlarıyla oldukça rağbet gören Gündüzbey bölgemiz, özellikle tava yemekleriyle ünlüdür. Kuracağımız sosyal tesisler ile Gündüzbey'i de bir gastronomi markası haline getireceğiz. Böylece, iddialı olduğumuz tava ve fırın yemeklerimiz, daha düzenli ve nezih ortamlarda yerli ve yabancı ziyaretçilerin damak zevkine sunmuş olacağız. Kiraz Festivali'nde kirazımızın ve yöresel yemeklerin tanıtım ve ikramını yapıyoruz. Haziran sonu kirazın hasat zamanıdır. En Güzel Kiraz ve Bahçe yarışmaları yapıyoruz. Bunun yanında Yeşilyurt'a özgü yöresel yemekleri ikram ettiğimiz etkinliklerle festivalimizi süslüyoruz. Bu vesileyle hepinizi Kiraz Festivalimize davet ediyorum. Yine halihazırda, Yeşilyurt Belediyesi tarafından, ilçemizin en işlek ve güzel noktalarında kurulan sosyal tesislerimiz bulunmaktadır. Bu tesislerimiz, kaliteli yemekleri ve hizmeti vatandaşlarımıza sunmakta ve beğeni toplamaktadır. Tüm yatırımlarımızın tek amacı var o da; doğal ve tarihi güzellikleriyle, gelenek ve görenekleriyle, yöresel lezzetleriyle her yönüyle farklı özellikleri bünyesinde barındıran, tarihsel bir geçmişe ve kadim medeniyetimize ev sahipliği yapan sahip Malatya'mızın o eşsiz yemeklerinin dünyada hak ettiği değeri görmesidir. Biz istiyoruz ki; bölgemizin verimli topraklarında yetişen yöresel ürünlerden yapılan, her biri ayrı bir tad ve güzelliğe sahip kahvaltılıklarımız, etli ve sulu yemeklerimiz, fırın yemeklerimiz, köftelerimiz, tatlılarımız ve damaklara hitap eden tüm lezzetlerimizin tadına herkes baksın ve bu lezzetlerden istifade etsin. Malatya inşallah bu tür kongreler, yatırımlar ve projelerle gastronomi kenti olacaktır, bizlerde bu aşamada ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Bir kez daha tüm katılımcılara selam ve saygılarımı sunarken, kongremizin Malatya'ya ve bölgemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum."diye konuştu.

"LEZZET VADİSİ PROJESİ İÇİN GEREKEN DESTEĞİ VERECEĞİZ"

Malatya yemeklerinin tanıtılmasını sağlayacak bu tür kültürel etkinlikleri önemsediklerini ve desteklediklerini ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, "Yeşilyurt Belediye Başkanımızı ve İKSAD Yöneticilerimizi böylesine güzel bir organizasyonu düzenledikleri için tebrik ediyorum. Bu şehir insanlık medeniyetinin başladığı yer ise,Anadolu'yu Anayurt yapan Destan Şehir ise, 1071'den 400 yıl önce Anadolu'nun fetih süreci öncesinde bu şehirde sancaklar planlanmış ve yapılmış ise ve burada 12 bin yıllık geçmiş bir kültür var ise, bu geçmiş tarihin mirasçıları biz isek o zaman hepimizin üzerine büyük sorumluluklar düşmektedir. Yöresel mutfağımız 12 bin yıllık tarihimizin özetidir. Dün bu coğrafyada yaşayan kültürler, medeniyetler ve uygarlıkların toplam değeri Malatya'da temayuz ediyor.O anlamda Malatya mutfağını tartışmak, veyahut bir başka mutfakla kıyaslamak akla ziyan bir şeydir.Tanıtım noktasında, hareket noktasında, aidiyet noktasında,paydaş olma noktasında ve bunu ileri safhaya taşıma noktasında hepimize düşen büyük görevler vardır.Yeşilyurt'un eski yerleşim yeri Çırmıhtı ve Gündüzbey gibi bölgelerimizde çok değerli kültürlerimiz ve konaklarımız vardır. Burada ki konakları ayağa kaldırma noktasında çalışmalar yapan, gayret gösteren Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bizlerde bu yöndeki her türlü çalışmaya, o bölgenin Lezzet Vadisine dönüştürme yolundaki hizmetlere desteklerimiz olacaktır.Malatya'nın her noktası ayrı bir değere sahiptir.Hakikaten bu kadar maharetli bayanların, lezzet ustalarının olduğu, bu kadar lezzetli köftelerin ve yemeklerin olduğu bir bölgede yaşıyoruz, çünkü güçlü tarihimiz bu sürecin oluşumunu zorunlu kılmıştır.Malatya'yı tüm değerleriyle, özellikle de yöresel mutfağıayağa kaldırmak adına gayret edeceğiz.Bu başlangıcı yapan Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar'ı uluslar arası bir kongreye ev sahipliği yaptığı için tebrik ediyorum, emeği geçenleri kutluyorum." diye konuştu.

Protokol konuşmalarından sonra, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar başta olmak üzere kongrenin hayata geçmesinde destek verenlere teşekkür plâketi ve Malatya Kayısısı takdim edildi.

Açılış töreninden sonra kongreye davet edilen akademisyenler, gastronomi turizmi üzerine hazırladıkları bildirileri oturum toplantılarında davetlilerle paylaştılar. Kongrenin bitiminde hazırlanacak bildiri kamuoyu ile paylaşılacak.