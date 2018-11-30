Gastronomide Başarı Hikâyeleri Konuşuldu

Arcadia Bağları Kurucu ve Yöneticisi Zeynep Arca Şallıel, Sahan Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Tekin Öztan ve Eataly Zorlu executive Şefi Claudio Chinali, İstanbul Gedik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nin birlikte düzenlediği konferansta bir araya geldi.

İstanbul Gedik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nin birlikte düzenlediği "Gastronomide Başarı Hikâyeleri" konulu konferansta Arcadia Bağları Kurucu ve Yöneticisi Zeynep Arca Şallıel, Sahan Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Tekin Öztan ve Eataly Zorlu executive Şefi Claudio Chinali sektörlerinde yaşanan gelişmelerin yanı sıra markalarının başarı hikâyelerini anlattı.

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz'ün, akademisyenlerin ve öğrencilerin katıldığı konferansın sonunda İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Utlu ve Kartal Belediye Başkanı Altınok Özkonuşmacılara katılımlarından dolayı teşekkür ederek kendilerine plaket ve çiçek takdim etti.