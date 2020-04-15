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Gates: Dünyanın WHO'ya hiç olmadığı kadar ihtiyacı var

ABD'li milyarder, Mİcrosoft'un kurucusu Bill Gates, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ödeneklerini kesmesini kastederek, Covid-19 pandemisi sürecinde, dünyanın WHO'ya hiç olmadığı kadar ihtiyacı olduğunu vurguladı.

15.04.2020 14:12 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:12
Gates: Dünyanın WHO'ya hiç olmadığı kadar ihtiyacı var

ABD'li milyarder, Mİcrosoft'un kurucusu Bill Gates, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ödeneklerini kesmesini kastederek, Covid-19 pandemisi sürecinde, dünyanın WHO'ya hiç olmadığı kadar ihtiyacı olduğunu vurguladı.

"Yönetimime Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) mali desteğin durdurulması talimatı veriyorum" diyerek WHO'ya mali desteği geçici olarak kestiğini açıklayan Trump'a, başta Avrupa Birliği olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden tepkiler yükseliyor.

Bill Gates, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dünyada bir sağlık krizi yaşanırken Dünya Sağlık Örgütü'ne kaynak akışını kesmek, tam da görüldüğü gibi tehlikelidir. Onların görevi Covid-19'un yayılmasını yavaşlatmaktır ve onların bu görevini durdurursanız, yerine geçecek başka bir organizasyon yoktur. Dünyanın WHO'ya şimdi, hiç olmadığı kadar ihtiyacı var."

Gates daha önce, Bill ve Melinda Gates Vakfı'nın, yürütülmekte olan sekiz potansiyel Covid-19 aşısı geliştirme çalışmasını desteklediğini doğrulamış, dünya hükületlerine, bu çalışmalara ek olarak 2.0 milyar dolarlık daha kaynak aktarmaları çağrısı yapmıştı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Birliği, Koronavirüs, Bill Gates, Ekonomi
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