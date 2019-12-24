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Gateway İle Kariyer Yolculuğu

Ege Üniversitesi Gateway Kariyer Topluluğu tarafından bu sene altıncısı düzenlenen "Sektör Günleri" etkinliği, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

24.12.2019 17:12 | Son Güncelleme: 24.12.2019 17:13 Gateway İle Kariyer Yolculuğu

Kariyer Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Armağan Yetim'in konuşmasıyla başlayan etkinlikte; Decathlon, Hauni, KPMG, Crowe, , , CCI gibi firmalardan konuşmacılar, öğrenciler ve diğer üniversitelerden de birçok katılımcı yer aldı.

Gateway Kariyer Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Armağan Yetim yaptığı açılış konuşmasında "Sektör Günleri" etkinliğinin öneminden bahsederek;"Sizleri sektörden birçok üst düzey yetkiliyle buluşturmak, kariyer serüveninizde yol gösterici olmak ve iş hayatı hakkında kafanızdaki soru işaretlerini gidermek bizim en temel amacımız. Bugün burada sizlere faydalı olabilmek için bulunuyoruz. Unutmayınız ki, kariyerinizi belirleyen şeyler; karşınıza çıkan imkânlar, sahip olduğunuz tecrübe, öğrendiğiniz bilgi ve kişisel başarınızdır. Gateway sizin öğrencilik hayatınızdan, kariyerinize uzanan yolda bir köprü görevi görmektedir. Daha bir çok etkinlikte bu uzun yolunuzu birlikte aydınlatmak isteriz" diye konuştu.


Flormar, GATEWAY, Tofaş, Güncel

Kaynak: Bültenler

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