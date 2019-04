Gaün'de 3. Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu Başladı

Kaynak: İHA

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Fırat Üniversitesi işbirliği kapsamında 3. Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu açılışında konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, insanlığın, tarih boyunca her zaman mükemmel arayışı içerisinde olduğunu belirterek, "Sanat ve estetik anlayışı modern çağın ve modern dünyanın bize kattığı bir algı değildir" dedi.GAÜN Fen Edebiyat Fakültesi Ömer Asım Aksoy Konferans Salonu'nda gerçekleşen sempozyumda Prof. Dr. Gür, "İlk insan, doğduğu andan itibaren mükemmellik, insan-ı kamil ve doğada var olan güzelliklerin insanlık üzerinde yansımasını her zaman istemiştir. Tarih boyunca estetik anlayışı, sürekli gündemde kalmıştır. Eflatun yani Platon, üzerinde de estetik adil, dürüst, doğru devlet yönetim anlayışı nasıldır? diyerek yeni bir adil düzen oluşturma kavramı geliştirilmiş" şeklinde konuştu.Estetik ve Sanat Anlayışında Ciddi İvmeler KazanıldıProf. Dr. Ali Gür, sanat ve estetik kavramlarının önemine değinerek konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Gelişen ve dönüşen modern dünyada ekonomik olarak güçlüyseniz, bulunduğunuz coğrafyada kültür ve sanata da büyük yatırım yapıyorsunuz. Son zamanlarda Türkiye'de özellikle estetik ve sanat anlayışında çok ciddi ivmeler kazanıldı ve programlar yapılıyor. Buda Türkiye'nin değişen ve dönüşen dünyadaki yerinin güçlenmesi, ekonomik katkının milli hasılatın artmasıyla ilgilidir. O yüzden gelişen çağımızda ve son yıllarda gençlerimiz de dahil olmak üzere, kültürel ve sanatsal programları çok daha fazla arzuluyorlar ve bunun açlığını hissediyorlar. O yüzden bu boşluğu doldurmamız lazım."Sanatın kültür ve bulunulan coğrafyayla da ilgili olduğunu ifade eden Prof. Dr. Gür, "Her toplumun bakış açısı vardır dolayısıyla günümüzde aktif sanat kültürünü oluşturan sömürgeci yapılar bize bir sanat bakış açısı dayatıyorlar. Ama o sanat bakış açısı maalesef gelenek görenek ve kültür yapımızla uyuşmuyor. Olması gereken, dayatılan kültür yapılarına uygun sanat anlayışı değil, kendi kültür doğamıza uygun coğrafi şartlarımızın da geliştirdiği yetenek ve kabiliyetlerin ortaya konulduğu sanat anlayışıdır. Biz bunu yapamazsak sanat yapıyoruz adı altında ruhumuzu, benliğimizi ve milli benliğimizi göreneklerimizi de kaybetmiş oluruz" diye konuştu.Sanat İnsanlık İçin Vazgeçilmez Bir OlguTarih içinde insanoğlunun hiçbir etkinliğinin sanat ve sanat eserleri, faaliyetleri kadar farklı yorumlanmadığın kaydeden Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hülya Arslan Erol, bu yüzden de sanatın ne olduğuyla ilgili ortak bir cevap bulmanın zor olduğunu söyledi. Prof. Dr. Hülya Arslan Erol, "Sanatın; tanımı, görevi, amacıyla ilgili farklı görüşler olsa da herkesin üzerinde hemfikir olduğu nokta insanlık için vazgeçilmez bir olgu olduğu noktasıdır. Bugün sanatçılar ve felsefeciler sanat olgusunu tanımlarken bazen ilahi bir varoluş süreci bazen bireysel bir dışa vurum veya ifade tarzı, bazense insanı insan yapan duyguların, değerlerin veya kültürel unsurların aktarımı olarak tarif ederler. Bu tarif içerisinde sanatın bireyin insan olma serüvenindeki eğiticilik rolü de çok önemli" diye konuştu.241 Bildiriyle, 80'in Üzerinde Eser SergileniyorDüzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Cem Şaktanlı ise, üç gün sürecek olan sempozyuma 241 bildiriyle katılım olduğunu, 80'in üzerinde de eserin sergilendiğini belirttiği konuşmasında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, artık kültüre daha fazla önem vermemiz gerekiyor dediğinde biz de bunun için bir adım atmış olmanın verdiği mutluluk ve huzur içinde sempozyumu düzenledik" dedi.Açılış konuşmaları sonrasında; Rijeka Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Melinda Kostelac, Belgrad Sanat Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ljubica Jocic Knezevic ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alaybey Karoğlu da konuşma yaptı. Konuşmaların sonrasında Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Tepecik tarafından "Disiplinlerarası Sanat ve Tasarım Estetiği" başlıklı bir sunum gerçekleştirildi.Rektör Prof. Dr. Ali Gür, Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Cem Şaktanlı'ya, Düzenleme Kurulu Eş Başkanı Doç. Dr. Mehmet Erol'a ve Prof. Dr. Adnan Tepecik'e plaket takdim edilirken; Rektör Prof. Dr. Gür'e Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hülya Arslan Erol günün anısına hediye takdim etti.Doç. Dr. Melinda Kostelac, Doç. Dr. Ljubica Jocic Knezevic ve Prof. Dr. Alaybey Karoğlu'na, Dr. Öğretim Üyesi Ceren Yıldırım'a da Dekan Prof. Dr. Hülya Arslan Erol tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.Açılış programı sonrasında Rektör Prof. Dr. Ali Gür tarafından fuaye alanında açılışı yapılan sergi gezildi. Sempozyum oturum ve çalıştay programlarıyla devam etti. - GAZİANTEP