Gaün'de Altınköprü Katliamı ve Irak Türklerinin Dramı Konferansı

GAÜN Yurtdışındaki Türkler ve Akraba Toplulukları Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen konferansın açılışında konuşan GAÜN Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Ali Eminoğlu, unuttuğumuz her acının tekrarlanacağını ve bir acının tekrarlanmaması için de yeni nesiller tarafından unutulmaması gerektiğini vurguladı. Eminoğlu,"Anasır-ı İslamiye ve Maliki İslamiye diye anılan topraklarda halen varlığını sürdüren Türkmen nüfusu şu anda her ne kadar Sykes Picot Anlaşması'yla bizden ayrılmışlarsa da, biz halen yürekleri kalpleri bir olan aynı değerlere ve dine inanan, aynı soydan ve kökten gelen insanlar olarak birlik ve beraberliğimizi siyasi, ekonomik ve coğrafi sınırlara rağmen devam ettirmeye çalışıyoruz" dedi. Irak Türkmen Cephesi Partisi Türkiye Temsilcisi Mehmet Tütüncü , Altınköprü Katliamı'nın, 1991 Yılında Saddam Hüseyin tarafından Altınköprü Kasabası'nda günahsız ve silahsız insanlara karşı yapılmış bir katliam olduğunu söyledi. Tütüncü konuşmasının devamında, "Bu katliamda 102 Iraklı Türkmen'i şehit verdik. Bu Irakta Türkmenlere karşı yapılmış olan ilk katliam değil. Bunun daha öncesi ve daha sonrasında da Iraktaki Türkmenler yok sayılmış, asimile edilmiş ve katliamlarla yok edilmeye çalışılmıştır. Bütün bu sıkıntı ve baskılara rağmen Iraklı Türkmenlerin mücadelesi kararlılıkla devam etmekte ve Türklük kimliklerini, haklarını ve korumak için her türlü siyasi, sosyal ve eğitim alanlarında da mücadelelerine devam etmektedirler. Irak Türkmen Bölgesi, Türkiye'nin stratejik ve ulusal güvenliği açısından önemli bir bölgedir. Dolayısıyla Irak Türkmenlerinin güçlü olması Türkiye'nin milli güvenliğinin bir parçasıdır. Türkiye başta olmak üzere bütün Türk Dünyasından Iraktaki Türklerin veya Türkmenlerin mücadelesine destek olmalarını bekliyoruz" diye konuştu.GAÜN Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Yunus Emre Tansü ise konuşmasında, "Bir katliamın üstünden zaman geçse de o milletlerin kalbindeki yeri bitmiyor. Katliamda yaşamanı yitirenleri yad ediyoruz" dedi. Irak Türkleri Öğrenci ve Gençler Birliği Gaziantep İl Başkanı Murat Küçük ise, bu etkinliği düzenlemesine fırsat verdikleri için GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür 'e ve Dr. Öğretim Üyesi Yunus Emre Tansü'ye teşekkür etti.Program sonunda GAÜN Genel Sekreter Yardımcısı Nuh Okumuş, Mehmet Tütüncü'ye hediye takdim etti. - GAZİANTEP