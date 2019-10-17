GAÜN'de Halk Kültüründe Oyun Müzik Dans Sempozyumu

GAZİANTEP (AA) Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen Halk Kültüründe Oyun Müzik Dans Sempozyumu açılış töreni GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti.

Sempozyumun açılışında konuşan GAÜN Rektör Vekili Prof. Dr. Metin Bedir, Türkiye'nin bir takım siyasal veya diğer nedenlerden dolayı uzun yıllar boyunca karmaşa içinde bırakılarak, kültüründen uzaklaştırıldığını vurguladı.

"Tarihi dokumuzun ruhumuza işlediği geleneklerden, göreneklerden neredeyse ayrıştırılmak üzere bir takım planların, maksatlı eylemlerin etkisi altında kaldığımıza inanıyorum." diyen Bedir, şunları kaydetti:

"Elektronik çağında bir gençlik yetişiyor. Herkesin elinde bir cep telefonu var. Annesine babasına saygıdan, küçüklerine sevgiden habersiz veya bir diğer deyişle gençlerimiz gelecek kaygısına düşürülerek bir sınav maratonu içerisine alınıyor. Üniversite çağına gelmiş çocuklar kendini ifade etmekten aciz, Türkiye haritasını önüne koyduğumuzda Ağrı'nın, Karadeniz'in, Trabzon'un yerini göstermekten aciz. Biz bu acı gerçeklerin ışığında artık özümüze geri dönmek zorundayız."

GAÜN Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. Zinnur Gerek de, oyun, müzik ve dansın insanlığın ilk iletişim araçlarından olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bu araçlar, çıkış kaynağında hangi amaca hizmet etmiş, ya da hangi duygu ve düşüncenin ifade aracı olmuş bilemeyebiliriz. Ancak, içinden çıktığı toplumun kültürel üretiminin bu kaynaklardan beslendiğini, ayrıca toplumların temsil ve tanıtımında en çok etki yaratan kültürel özelliklerin bu üç başlık altında toplandığını çok iyi biliyoruz. Bu sebepledir ki, halk kültüründe oyun müzik ve dans kavramları bizlere gerek derinliği ve gerekse genişliği bakımından, çok değerli bir çalışma alanı yaratıyor."

Açılış konuşmaları sonrasında, Kıshıgjargal Norolkhoojav tarafından Şaman Ayin Sunumunu ise salondaki katılımcılar ilgiyle izledi.

Kaynak: AA