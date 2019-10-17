GAÜN'de Halk Kültüründe Oyun Müzik Dans Sempozyumu

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen Halk Kültüründe Oyun Müzik Dans Sempozyumu açılış töreni GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti.



Sempozyumun açılışında konuşan GAÜN Rektör Vekili Prof. Dr. Metin Bedir, ülkemizin bir takım siyasal veya diğer nedenlerden dolayı uzun yıllar boyunca karmaşa içinde bırakılarak, kültürümüzden uzaklaştırıldığını vurguladı. Prof. Dr. Bedir konuşmasını şöyle sürdürdü: "Tarihi dokumuzun ruhumuza işlediği geleneklerden, göreneklerden neredeyse ayrıştırılmak üzere bir takım planların, maksatlı eylemlerin etkisi altında kaldığımıza inanıyorum. Elektronik çağında bir gençlik yetişiyor. Herkesin elinde bir cep telefonu var. Annesine babasına saygıdan, küçüklerine sevgiden habersiz veya bir diğer deyişle gençlerimiz gelecek kaygısına düşürülerek bir sınav maratonu içerisine alınıyor. Üniversite çağına gelmiş çocuklar kendini ifade etmekten aciz, Türkiye haritasını önüne koyduğumuzda Ağrı'nın, Karadeniz Trabzon'un yerini göstermekten aciz. Biz bu acı gerçeklerin ışığında artık özümüze geri dönmek zorundayız."



Motif Vakfı'nın 30 yıldır ülkemize emek verdiğini söyleyen Prof. Dr. Bedir, "Hiçbir siyasi baskının etkisi altında kalmaksızın, hiçbir ayrım yapmaksızın görüşü, kültürü, geldiği alt yapı ne olursa olsun insanlara Türk kültürünün, geleneğinin Türk tarihinin özü altında birleştirmeye çalışıyor. İsterim ki ülkemde bu tür vakıfların sayısı onlarca, yüzlerce olsun" dedi.



GAÜN Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. Zinnur Gerek de, oyun müzik ve dansın insanlığın ilk iletişim araçlarından olduğunu belirterek şunları söyledi: "Bu araçlar, çıkış kaynağında hangi amaca hizmet etmiş, ya da hangi duygu ve düşüncenin ifade aracı olmuş bilemeyebiliriz. Ancak, içinden çıktığı toplumun kültürel üretiminin bu kaynaklardan beslendiğini, ayrıca toplumların temsil ve tanıtımında en çok etki yaratan kültürel özelliklerin bu üç başlık altında toplandığını çok iyi biliyoruz. Bu sebepledir ki, halk kültüründe oyun müzik ve dans kavramları bizlere gerek derinliği ve gerekse genişliği bakımından, çok değerli bir çalışma alanı yaratıyor."



Sanatın ilkel çağlardan beri insanlığın zamana karşı galip gelebildiği tek faaliyet alanı olduğunu kaydeden Motif Vakfı Başkan Vekili Prof. Dr. Ömür Ceylan; "İnsanlık kendi varlığını anlamlı kılan moral değerlerini sanat sayesinde korur ve yaşatır. Tüm zamanlar boyunca Tanrı vergisi yetenek ve çok çalışmayla edinilebilen sanat becerileri kısa sürede büyük maddi kazanımlar ve başarılar vadetmediği için münferit, fedakar teşebbüslerle hayatın akış hızına karşı koymaya çalışır. Köklü ve gelişmiş toplumlar ise sanatın kaybettiği mevzilerin aslında kendi kaybettikleri istikballeri olduğunu gayet iyi bilir ve sanatı gündelik kaygılara feda etmemek için özel kaynaklar tahsis eder, özel kurumlar kurarlar. Motif Vakfı 30 yıldır Türk Halk kültürüne bilimsel yaklaşımlarla hizmet etmeye çalışan bizzat Anadolu insanı tarafından kurulmuş işte o özel kurumlardan biri" şeklinde konuştu.



Açılış konuşmaları sonrasında, Kıshıgjargal Norolkhoojav tarafından Şaman Ayin Sunumunu ise salondaki katılımcılar ilgiyle izledi.



Sempozyum açılışı konuşmaları öncesinde; GAÜN Rektör Vekili Prof. Dr. Metin Bedir ve Motif Vakfı Başkanı Mehmet Zeki Baykal tarafından Ekber Yeşilyurt Atölyesi kursiyerlerinin hazırladığı Kültürel Değerlerimiz Resim Sergisi açıldı. GAÜN Öğr. Gör. Adil Çete ve Öğr. Gör. Tarkan Tuzcuoğlu tarafından hazırlanan Orta Asya'da ve günümüzde kullanılan Halk Çalgılarından oluşan sergi ve geleneksel oyunların sunulduğu sergiyi de katılımcılar beğeniyle gezdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA