GAÜN'de 'Mevlid-i Nebi Mevlid Kandili' programı düzenlendi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akbaş ile Sanatçı Fatih Zirek tarafından Mevlid-i Nebi Mevlid Kandili Programı GAÜN Atatürk Kültür Sahnesi'nde gerçekleşti.



GAÜN Akademik Düşünce Eğitim ve Medeniyet Topluluğu tarafından hazırlanan program, GAÜN İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Adil Öztekin tarafından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından Sanatçı Fatih Zirek tarafından ilahiler okundu. Prof. Dr. Mehmet Akbaş ile Sanatçı Fatih Zirek'in karşılıklı sohbet etmesinin sonrasında İl Müftüsü Ahmet Çelik tarafından toplu dua yapıldı.



"Her evde bir Muhammed bulunsun"



Prof. Dr. Akbaş konuşmasında şunları söyledi, "Resulullah öyle bir rahmettir ki günde beş defa ezanda onun ismini duyuyoruz. Bundan daha büyük rahmet olur mu, Allah (C.C.), 'Senin ismini yücelttik' diyor. O yüzden her evde bir Muhammed bulunsun. Çocuklarımıza bu ismi verelim. Amcası Ebu Talib tabi daha cahiliye dönemidir, Resulullah daha çocuk yaştadır, O gelmeden kimseyi yemeğe başlatmıyor, izin vermiyor. Şunu keşfetmiş, Muhammed gelince sofrada bereket oluyor. O yüzden Resulullah (S.A.V.) her yerde, bulunduğumuz her ortamda dile getirelim. Öyle bir isim ki hayatın her alanına dair O'nun hayatından bir nüve bulmak mümkündür" dedi.



Prof. Dr. Ali Gür de, "İnşallah her daim böyle mutlu aynı zamanda Resulullah sevgisiyle daim olalım. Allah bugünümüze bize aratmasın. Yakın zamanda aranan, bu bölgede Bilal-i Şam'ı kurtaracak olan bu millet olsun" ifadelerini kullandı.



Prof. Dr. Mehmet Akbaş ise, "Bu anlamlı günümüzde bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Peygamber Efendimizin yolundan gitmeyi bizlere nasip eylesin. O'nu şefaatçi kılsın. Rektörü Prof. Dr. Ali Gür'den her zaman yanımızda olduğu için Allah razı olsun" diye konuştu.



GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Prof. Dr. Mehmet Akbaş'a çiçek takdim ederken, sanatçı Fatih Zirek'e plaket takdim etti. SAĞLIK-SEN Gaziantep Üniversitesi Hastanesi Şubesi Başkanı Cuma Kerkez tarafından da Prof. Dr. Ali Gür'e çiçek takdim etti.



GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, Öğretim Görevlisi Adil Öztekin'e plaket takdim ederken, Genel Sekreter Doç. Dr. Ayhan Doğan tarafından da Prof. Dr. Mehmet Akbaş'a plaket verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA