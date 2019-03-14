Gaün'de Ticaret Elçileri Projesi Tanıtıldı

Kaynak: İHA

Üniversite-Sanayi İşbirliği çerçevesinde Gaziantep Üniversitesi'nde eğitim-öğretim gören yabancı uyruklu öğrencilerin Gaziantep Sanayi Odasına kayıtlı firmalarla eşleştirilmesi amacıyla GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ve GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi tarafından Rektörlük Senato Toplantı Salonunda "Üniversite-Sanayi İşbirliği Kapsamında" Ticaret Elçileri İşbirliği Protokolü imzalandı.Protokol töreni sonrası GAÜN Mühendislik Fakültesi Dekanlık Binası Konferans Salonunda devam eden etkinlikte Gaziantep Üniversitesi ile Gaziantep Sanayi Odası arasında gerçekleşecek olan Ticaret Elçileri Projesi tanıtım toplantısında konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, "Bu proje ile uluslararası öğrencilerimiz bu konuda eğitim aldıkları üniversitelerinde kendilerini daha değerli hissedecekler ve biz onlara daha büyük katma değer kazandıracağız" dedi.Sadece eğitim vermeyip aynı zamanda öğrencilere kendi alanlarıyla ilgili saha deneyimleri oluşturacaklarını, böyle bir eğitim modelinin dünyada olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Gür, "Bu eğitim modelinin çekirdeği atıldığı için mutluyum. 180 Ülkeye ihracat yapan bir Gaziantep sanayicisinden bahsediyoruz. Üniversitemizde 107 ülkeden 4 binin üzerinde uluslararası öğrenci var. Hedef belli oldu 180 ülke. Bu 107 ülkedeki gençlerimiz daha fazla gayret edecekler ve kendilerini bu konuda aynı zamanda öğrencinin ötesinde pazarlamacı, halkla ilişkilerce ve lojistikçi gibi yetiştirecekler" şeklinde konuştu.Bu projeye yüreğimizi koydukProf. Dr. Gür konuşmasında; "GSO Başkanı Adnan Ünverdi ile bu projeyi konuştuğumuzda harika bir proje olduğunu gördük. O da yüreğini koydu, üniversitenin yöneticisi olarak bende yüreğimi koydum. Çünkü çıktısı hemen ortaya çıkacak net projelerden birisi bu. Bu proje bir yıl içerisinde Türkiye gündemine oturacak ve bu proje Türkiye gündeminde aynı zamanda model teşkil edecek" diye konuştu.Sosyal olun, cesaretli olunProf. Dr. Gür konuşmasının devamında öğrencilere seslenerek şunları söyledi: "Siz sadece burada okuyup Gaziantep Üniversitesi gibi Türkiye'nin en kaliteli ve dünyanın yüksek sıralamasında olan bir üniversitesinden diploma almayacaksınız. Aynı zamanda burada belki kazanç elde edip ailenize yardım götüreceksiniz. Sanayicim açısından Afrika'nın herhangi bir ülkesi veya Ortadoğu'nun bir ülkesinde, okyanusun ortasındaki adalardaki bir ülkede oraya ben bir ticaret yapacağım ama kiminle bağlantı kuracağım, kiminle görüşebilirim bunu düşünmeyecek artık. İhracat yapacağı ülkeyi seçtiği zaman bize onun bilgisi Sanayi Odası tarafından gönderilecek. Bu konuda o ülkeden öğrencim var mı yok mu? Hemen varsa o öğrenciyle sanayimizi eşleştireceğim ve orayla ilgili detaylı bilgileri almış olacağım. Bu konuda sosyal olun, cesaretli olun. Elbette ki hata yapacaksınız, bilerek ve devlet güvenliğini tehdit eden herhangi bir hata yapmadığınız müddetçe bunların hepsi geçici şeylerdir. Deneyimi böyle kazanacağız."Ünverdi: Gönüllü Ticaret Elçilerimiz OlacaklarGaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de konuşmasında, gelişen teknolojilerle birlikte dünyada hızlı bir değişim yaşandığına değinerek, şunları dile getirdi: "Temelinde eğitim ve bilim olmak üzere, bunun bir sonraki aşaması olan üretim ve pazarlama bu süreçte en önemli sacayağını oluşturuyor. Ekonominin belirleyici etken olduğu günümüz dünyasında üretmiş olduğunuz katma değeri, bir şekilde pazara sunmak ve talep oluşturmak zorundasınız. Burada da iletişimin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Doğru yöntemi belirleyen, köprüler kurabilen ülkeler; ticari, sosyal ve kültürel paylaşımları ile birbirlerinin gelişimine de katkıda bulunuyor. Ülke olarak köklü geçmişimizle dünyanın dört bir yanında hem vatandaşlarımız, hem de dostlarımız var. Bunun yanında ülkemizde ve şehrimizde eğitim gören çok sayıda yabancı uyruklu misafir öğrencimiz bulunuyor. İşte, "Ticaret Elçileri Projesi" ile biz bu kardeşlerimizi gönüllü ticaret elçileri tayin ederek, kendi ülkeleri ile ticari köprüler kurabileceğimize inandık ve paydaşlarımızla birlikte bugün burada projemizin ilk adımını atıyoruz."Yeni pazarlara ulaşmayı hedefliyoruzProje aracılığıyla Gaziantep'te eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler ile firmaları bir araya getirmek istediklerini kaydeden Ünverdi, şu bilgileri verdi:"Yapılacak olan eşleştirme faaliyetleri ve işbirliği çalışmaları sonucunda, Gaziantepli firmaların global pazarlar, tedarikçiler ve partnerler bulmaları sağlanırken; yabancı uyruklu öğrencilerimizin de kendilerini geliştirme, ülkemizi ve şehrimizi daha yakından tanıma fırsatı bulabileceklerine inanıyoruz. Bu kapsamda Gaziantep Sanayi Odamız ile Gaziantep Üniversitemiz arasında bir protokol imzaladık. Buna göre, Gaziantep'te öğretim gören yabancı uyruklu öğrencilerin; akademik, ülke ve lisan bilgileri ile Gaziantep Sanayi Odası'na kayıtlı ihracatçı firmaların tecrübeleri eşleştirilerek, karşılıklı kazanım ilişkisinin kurulmasını sağlamayı hedefliyoruz. Yabancı uyruklu öğrencilerimizin, doğup büyüdükleri ülkeleri temsilen odamızın ticaret elçisi projesine katılmaları ve projeye katabilecekleri yetkinlikler ile işletmelerimize önemli katkılarda bulunacaklarına inanıyoruz. Bilindiği üzere kentimiz bir sanayi kenti ve ihracattaki başarımızla her zaman gurur duyuyoruz. Şu an Amerika'dan Afrika'ya kadar 180 ülkeye ihracat yapıyoruz. Eminim Ticaret Elçileri Projemiz de Gaziantep ihracatının daha da artmasına, ticaret köprülerinin kurulmasına vesile olacak, bunun yanında sosyal, kültürel anlamda da diğer ülkelerle bağlarımızı güçlendirecek. Birkaç yıl içerisinde de model bir proje olarak eminim ki yurt geneline yayılacak."GAÜN Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Metin Bedir ve Prof. Dr. Şehmus Demir'in de katıldığı etkinlikte açılış konuşmaları sonrasında Gaziantep Sanayi Odası tarafından hazırlanan tanıtım filmi izlendi. Sonrasında projenin detayları hakkında katılımcılara bilgi verildi. - GAZİANTEP