GAÜN'de Uluslararası Küresel Enerji ve Mühendislik Kongresi

GAÜN'de Uluslararası Küresel Enerji ve Mühendislik KongresiGaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür: "Bir an önce birkaç tane daha nükleer enerji santralleri kurulmalı"

GAZİANTEP - Gaziantep Üniversitesi'nde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Küresel Enerji ve Mühendislik Kongresi başladı. Gaziantep Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği ve Enerji Yönetim Merkezi tarafından hazırlanan 4'üncü Uluslararası Küresel Enerji ve Mühendislik Kongresi açış töreni, Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.Kongrenin açışında konuşan Şahin, "Artık, ekonomik kalkınmanın anahtarı enerjidir. Her ülke kendi topraklarında karbon analizleri yaparak enerjisini nasıl artırmaya çalıştığını gözlemliyoruz. Büyük bir yarış var, ülkeler yarışıyor, şehirler yarışıyor, sektörler yarışıyor, bu acımasız rekabetin içerisinde donanımlı ve dirençli olarak at başı gitmek zorundayız. Şu an bilgi ve teknoloji çağının çok acımasız rekabetini yönetiyoruz ve artık bilgi ekonomisinden söz ediyoruz. En güçlü yanımız üniversitelerimiz, en güçlü sermayemiz beşeri sermayemiz. Maden yasasını 1970'li yıllarda çıkaran bir ülkede yıllardır su akmış biz bakmışız, bereketli hilalin tam ortasındayız Almanya, güneş enerjisini güneş gülleriyle üretiyor, rüzgar enerjisi ve jeotermal bu toprakların en büyük gücü ancak bunu enerjiye dönüştürememişiz. Hukuki düzenlemelere gittik, özel sektörün önündeki engelleri kaldırdık" dedi."SANKO olarak enerjiye büyük yatırım yaptık"SANKO Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu SANKO Olarak enerjiye büyük yatırımlar yaptıklarını belirterek, "SANKO olarak Enerji sektörüne büyük önem veriyoruz büyük yatırımlar yaptık. Bu yatırımları yaparken de doğaya mümkün olduğu kadar zarar vermemeye özen gösterdik. Yaptığımız santrali bile büyük dağın içerisini oyduk çünkü doğayı bozmak istemedik. Bu bize normal projenin en az 20 milyon dolar fazla maliyeti oldu. Rüzgar var, nehir santrallerimiz var, jeotermal santrallerimiz var. Enerji her şeydir, enerji olmadan hiçbir şey olmaz o bakımdan Türkiye'de inşallah petrolde bulunacak. Bizimde petrol konusunda araştırmalarımız var. Son 10 yıl içerisinde enerjiye yapılan yatırımlar çok büyük. Bizim yatırımımız 1.5 milyarı geçti. Şuan yeni yatırımımız 250 milyon dolar civarındadır. Şuan bin 500 öğrenciye burs veriyoruz" şeklinde konuştu."Türkiye'ninen az 10 nükleer enerji santraline ihtiyacı var"GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ise, Dünya enerji savaşlarının Ortadoğu'da yaşandığını hatırlatarak, önemli olanın yenilenebilir enerji kaynaklarına ulaşmak olduğuna dikkati çekti. Prof. Dr. Gür, "Dünya enerji savaşlarının göbeğinde bunun ana merkez noktası ortadoğu enerji sadece petrol değildir. Kaya gazı var veya diğer insan kaynakları var. Önemli olan var olan doğadaki kirlenmeleri ve zararları oluşturmadan doğal süreç içerisinde enerji üretebilmektir. Bu konuda Türkiye çok zengindir. Rüzgar enerjisi derseniz var, güneş enerjisi tarlalarımız çok yaygın ama yeterince belli kapasiteye ulaşamadık. Hesler derseniz var ancak bütün bunları yaparken Türkiye sanayisini çok hızlı bir şekilde geliştirirken en büyük açığı maalesef enerjisidir. Bunda da dışarıya bağımlıyız. Bunun için yeni enerji kaynaklarına ihtiyacımız var. Hes güneş enerjisi rüzgar bütün bunlar var ancak bunların kapasitesi yetmiyor. O zaman Nükleer enerji santralleri gerekiyor. Bunu değince hemen çevreciler ortaya atılıyor. Bakın bir çok ülke nükleer enerji santralleri kuruyor. Bunların amacı Türkiye'nin kendi enerjisini üretmemesidir. O yüzden bir an önce en mükemmel şekilde korunaklı olarak birkaç tane daha nükleer enerji santrali kurmamız gerekiyor" diye konuştu.Kongre Kurulu Başkanı Doç. Dr. Adem Atmaca ise, bu yıl 4'üncüsünün düzenlendiği Uluslararası Küresel Enerji ve Mühendislik Kongresi'nin Gaziantep Üniversitesi'nin görünürlülüğünü artırdığını belirterek, iki gün sürecek kongre boyunca 7 salonda 18 oturumun gerçekleşeceğini, bu oturumlara 278 akademisyenin katılacağını söyledi.

Kaynak: İHA