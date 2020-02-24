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GAÜN'de yeni projeler konuşuldu

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İnovasyon ve Girişimcilik Topluluğu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ar-Ge Birimi ve İnovasyon Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan 'Yeni Dönem Projeleri' toplantısı GAÜN Gaziantep Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

24.02.2020 14:22 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:22GAÜN'de yeni projeler konuşuldu
Üniversitesi (GAÜN) İnovasyon ve Girişimcilik Topluluğu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ar-Ge Birimi ve İnovasyon Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan 'Yeni Dönem Projeleri' toplantısı GAÜN Gaziantep Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ekonomik Gelişme AR-GE İnovasyon Daire Başkanı Meryem Aslan, bu yıl Gaziantep'te düzenlenecek olan Teknofest hakkında bilgi verdikten sonra öğrencilere seslenerek bu tür etkinliklerin önemli olduğunu ve muhakkak katılım sağlamaları gerektiğini vurguladı. İnovasyonu fayda oluşturan, iddialı yenilik olarak tanımlayan Aslan, konuşmasında, "20 yıldır inovasyon kavramıyla ilgileniyorum. Bununla ilgili bir kitap yazdım. Yeniliğin uygulanmış olması iddialı ve farklı olması gerekiyor. Sosyal inovasyon, özelikle belediyelerin yaptığı inovasyondur. Sosyal inovasyon haricinde hizmet, ürün, teknolojik varyasyonu var. İnovasyon her alana her sektöre dokunmuş durumda. İnovasyon olmadan ilerlemek ya da kar etmek mümkün değil. Dolayısıyla inovasyonu öğrenmek ve uygulamak lazım" diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Gönüllü Kuruluşlar Koordinatörü Ömer Faruk Ceylan ise bir sunum yaparak öğrencilerin taleplerini dinledi. - GAZİANTEP

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, Güncel

Kaynak: İHA

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