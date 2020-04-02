GAÜN'deki immun plazmayla koronavirüs tedavisi ay sonunda başlayacak

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı konvalesan immun plazma tedavisinin en geç ay sonunda kullanılabileceğini bildirdi.Gür, yazılı açıklamasında, gündeme getirdikleri tedavi yöntemindeki ana ilkenin iyileşen Kovid-19 hastalarından alınan plazmanın, 7 dakikada B2 vitaminiyle ve ultraviyole ışınlarıyla patojenlerden arındırılıp, hastaya nakletmek olduğunu belirtti.Gaziantep Üniversitesi tarafından gündeme getirilen konvalesan immun plazma tedavisinin yetkilendirilmiş birimlerde kullanılabilmesi için Sağlık Bakanlığı tarafından onay verildiğini anımsatan Gür, "Bu yöntem dünyanın bazı ülkelerinde uygulanıyor ancak henüz ülkemizde uygulanmadı. Şunu söylemeliyiz ki bizim tercih ettiğimiz cihazın halihazırda kullanılanlardan en büyük farkı herhangi toksit etkisi olmayan B2 vitaminiyle plazmayı işleme alıyor olması ve 7 dakika gibi kısa bir sürede tüm patojen arındırma işlemini tamamlıyor." ifadelerini kullandı.Bu amaçla kendisinin başkanlığında, Nükleer Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Umut Elboğa'nın koordinasyonunda Prof. Dr. Mustafa Namıduru, Prof. Dr. Tekin Karslıgil, Prof. Dr. Vahap Okan ve Prof. Dr. Sinan Akbayram'dan oluşan bilimsel kurulun yoğun bir çalışma sürecinde olduğunu aktaran Gür, şunları kaydetti:"Ülkemizde daha önce hiç kullanılmamış olan teknolojiyle konvalesan plazma tedavisini vermek için kolları sıvadık. Bu teknoloji Patojen Arındırma Teknolojisi. Bu işlemi dünyada yapabilen sistemleri araştırdık. Araştırmalarımız bize en hızlı ve en güvenilir olanın B2 vitaminiyle alınan plazmayı işlemden geçiren ve sonrasında ultraviyole ışınları ile ışınlayan sistem olduğunu gösterdi. Şunu söylemeliyiz ki bizim tercihimizin diğerlerinden en büyük farkı herhangi toksit etkisi olmayan bir madde ile plazmanın işlem görüyor olması ve 7 dakika gibi kısa bir sürede tüm patojen arındırma işleminin sonlanıyor olmasıydı. Türkiye'de ilk kez üniversitemizce kurulacak 'Patojenlerinden arındırılma sistemi' en geç nisan ayının sonunda güvenilir ve hızlı konvalesan plazma tedavilerine imkan sağlayacaktır."İnternet sitesi kurulacakGür, çalışmaların sürekli paylaşılacağı bir internet sitesinin de kurulma çalışmalarında son noktaya gelindiğini anlatarak, şöyle devam etti:"Yakın zamanda kurulacak internet sitemizden tedavi teknolojisinin detaylarını, mevcut bilimsel verilerle paylaşmamızın yanı sıra, iyileşmiş gönüllü kan vericilerinin başvurularını toplayacağız. Yeni bir icat yapmıyoruz ve yeni bir ilaç geliştirmiyoruz. Bu aşamada bizim yaptığımız dünyanın hizmetinde olan önemli teknolojileri akıllıca ve zamanında bir araya getirmek ve ülkemizin hizmetine sunmaktır. Tüm ekibimiz ve kaynaklarımızla Covid-19 pandemisiyle savaşta devletimiz ve milletimizin yanındayız. Tüm bilimsel iş birliği ve tedavi talepleri için kaynaklarımızın elverdiği ölçüde destek sağlayacağız."

Kaynak: AA