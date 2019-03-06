Gaün'den Stem Eğitimi

Kaynak: AA

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Toplumsal Duyarlılık Projeleri Merkezince "Suriyeli Öğrenciler Burs Programı Projesi" kapsamında Türk ve Suriyeli öğretmen ve öğretmen adaylarına STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) eğitimi verildi.GAÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Hollanda Dışişleri Bakanlığı tarafından finanse edilen burs projesinden 25 öğretmen yararlandı.GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, proje kapsamında öğretmenlere verilen eğitimlerin çok önemli olduğunun altını çizdi. Rektör Gür, "Öğretmenlerin mucit gibi düşünmesini desteklersek, öğrencilerden de icat çıkarmalarını bekleyebiliriz. Bu manada yapılan bu eğitimi kıymetli buluyorum." ifadelerini kullandı.Eğitimin öğrenci ve öğretmenlerin 21 yüzyıl becerilerini geliştirmeye katkı sunacağını belirten Gür, içeriğinde Arduino gibi teknoloji ve Mbotlarla robotik eğitimlerinin de sunulduğunu ifade etti.Rektör Gür, eğitimleri GAÜN ve Target TTO desteğiyle Türkiye'ye yaymak istediklerini kaydetti.Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir ise Burs Programı Projesi'nin amaçlarından birinin de Türk ve Suriyeliler arasında entegrasyonu güçlendirmek olduğunu belirtti.STEM eğitimi hakkında bilgi veren eğitimci Dr. Mehmet Başaran, STEM'in fen, mühendislik, teknoloji ve matematik disiplinlerinin bütünleşik olarak öğretilmesi olduğunu ifade etti. Bu eğitimin Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da uzun süredir uygulandığını belirten Başaran, Türkiye'de ise 2011 yılından beri hız kazandığını kaydetti.