Haberler » Güncel » Gaün'den topluma katkı sağlayacak protokol

Gaün'den topluma katkı sağlayacak protokol

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz tarafından, Toplumsal Duyarlılık Projeleri işbirliği protokolü imzalandı.

07.11.2019 16:44 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:49 Gaün'den topluma katkı sağlayacak protokol
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz tarafından, Toplumsal Duyarlılık Projeleri işbirliği protokolü imzalandı.

GAÜN Rektörlük Senato Toplantı Salonu'nda imzalanan protokolde, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Gür, imzalan bu protokol ile hükümlülerin yeniden suç işlemesinin önlenmesi için GAÜN Toplumsal Duyarlılık Projeleri Merkezi tarafından çalışmalar yapılacağını söyledi.

Rektör Prof. Dr. Gür, "Bu sözleşme hükümlülerin topluma kazandırılmasını sağlayıcı etkenleri güçlendirme amacına yönelik faaliyetler gerçekleştirmek için hazırlanan ve süreğen bir iş birliği olan Toplumsal Duyarlılık Projelerinin yürütülmesine yönelik esasları içermektedir. Gaziantep Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Merkezi ve Gaziantep Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ortaklığında yapılacak çalışmaların sonunda, yükümlülerin suçlu davranışlardan uzak durmalarını sağlayacak çeşitli hobi edinmeleri ve olumlu davranışlar kazanmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda, Üniversite ile toplum arasındaki bağları güçlendirmeyi toplumsal konulara duyarlı ve sorumluluk bilincine sahip gençler yetiştirirken, Gaziantep Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından takibi yapılan yükümlülerin ve toplumun ihtiyaç duydukları alanlarda üniversiteli gençler ile birlikte farklı konularda destek verici faaliyetler gerçekleştirmeyi hedefleniyor" diye konuştu.

Protokol törenine; Rektör Prof. Dr. Ali Gür ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz'ın yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr.Metin Bedir ve Gaziantep Denetimli Serbestlik Müdürü Taylan Beydoğan katıldı. - GAZİANTEP

Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, Gür, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:26   İstanbul Adliyesi'nde 7. kattan atlayan kişi hayatını kaybetti
20:26   Bolu Valiliğinden kedilerin ölü bulunmasına ilişkin açıklama
20:25   Fabrika basıp etrafa ateş açan zanlı tutuklandıfa ateş açan zanlı tutuklandı
20:23   Son dakika: Pentagon: Suriye'deki petrol geliri ABD'ye değil YPG'ye gidiyor
20:23   Bakan kurum, cami inşaatının temel atma törenine katıldı
20:23   Son dakika: Pentagon: Suriye'deki petrol geliri ABD'ye değil YPG'ye gidiyor
19:38   Son Dakika: Akar: YPG/PKK terör örgütü, ABD ve Rusya ile anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmedi
19:30   Fatih'te 4 kardeşin ölümü sonrası elektriklerin kesilmesiyle ilgili soruşturma açıldı
19:13   Çağlayan Adliyesi'nde intihar eden İbrahim Özkan'ın yazar Seray Şahiner'in eşi olduğu ortaya çıktı
18:35   Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump sorusuna atasözüyle cevap verdi
16:08   Son dakika: Ahmet Davutoğlu: Sayın Babacan'la beraber olmak isterdik ama mümkün olmadı
16:46   Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı'ndan otizmli çocukların yuhalanmasına sert tepki: Eğitim sistemimizle örtüşmüyor
14:17   Son dakika: AK Partili Çelik'ten otizmli çocukların yuhalandığı iddiaları hakkında açıklama
19:38   Son Dakika: Akar: YPG/PKK terör örgütü, ABD ve Rusya ile anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmedi
7.11.2019 20:26:47