GAÜN’den yabancı öğrencilere on-line sınav

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN), yabancı uyruklu öğrenciler için yapay zeka yöntemiyle on-line sınav düzenledi.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Uzaktan Eğitim Merkezi'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın birçok ülkesinden 6 bin öğrencinin, düzenledikleri Yabancı Öğrenci Sınavına (YÖS) katıldığını söyledi.

GAÜN olarak 23 Mart'tan bu yana on-line eğitim verdiklerini belirten Gür, şöyle devam etti:

" Türkiye'de ilk defa bir taraftan canlı gözetmen bir taraftan da yapay zekayla sınav güvenliğini kontrol eden iki sistemi birleştiren tek sınav sistemi, üniversitemiz tarafından yapılıyor. Dünyanın tüm coğrafyalarından müracaat var. 6 bin öğrenci aynı anda sınavlarını devam ettiriyor. Yapay zekayla sınav kontrol edilirken 370 canlı gözetmen tarafından 7 ayrı merkezde sınav takipleri yapılıyor. Gözetmenlere, sınavda neleri kontrol etmeleri gerektiği hakkında, öğrencilerin yaptıkları yanlışları gördüklerinde nasıl durduracakları konusunda ve sınav sırasında ihlal hatırlatmaları ile ilgili eğitim verildi. GAÜN on-line sınav sistemi içerisinde Türkiye'de canlı, aynı zamanda yapay zekayı kullanabilen tek sınav sistemini Türkiye'ye kazandırmış oldu."

Rektör Gür, sınavda başarılı olan 1556 öğrenciyi üniversitelerine kabul edeceklerini bildirdi.

Hazırladıkları sınav sisteminin, Türkiye için de büyük bir başarı olduğunu ifade eden Gür, öğrencilerin güvenli bir şekilde sınava girdiğini, bu tür organizasyonları sürdürmek istediklerini kaydetti.

Prof. Dr. Gür, ayrıca öğrencilerin GAÜN'de girdiği YÖS sonucunda aldıkları puanlara göre başka üniversitelere de başvurabileceklerini sözlerine ekledi.